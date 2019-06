ROMANIA U21: Mirel Radoi a anuntat care e situatia lui "ZORO" Nedelcearu: "Si eu am purtat masca!" Motivul pentru care nu a aranjat amicale

Mirel Radoi a anuntat cum se simte Ionut Nedelcearu in urma fracturii de pomete din meciul cu Malta.

Romania U21 nu a jucat niciun meci amical inainte de EURO U21, insa Mirel Radoi nu crede ca prestatia echipei in Italia va fi afectata.

"Au fost mai multe motive pentru care nu am jucat. Unul a fost sa evitam accidentarile. Am vrut sa jucam unul cu o generatie viitoare, pana la urma am acceptat ca trebuie sa ramanem la jocul-scoala", a spus Radoi.



Nedelcearu e apt de joc la EURO U21

Ionut Nedelcearu poarta masca in urma accidentarii din meciul nationalei de seniori cu Malta, insa Mirel Radoi anunta ca fundasul sau e pregatit sa joace fara teama la EURO U21.

„E OK. Si cel mai tare ma bucura ca nu se fereste de dueluri. Da, am avut si eu masca. Dar la mine a fost ceva mai grav. Nu voi uita momentul din partida cu Italia, m-a numarat arbitrul! Am avut si fractura de piramida nazala, si de pomete. Aveam altfel masca, aveam vederea periferica putin obturata in partea stanga. El e OK, vede, are un singur ham, nu il deranjeaza", a mai spus Radoi.

Lotul convocat de Mirel Radoi la EURO 2019:

Portari: Ionut Radu (Genoa), Catalin Cabuz (Hermannstadt), Andrei Vlad (FCSB)

Fundasi: Cristian Manea (CFR Cluj), Ionut Nedelcearu (FC Ufa), Adrian Rus (Sepsi OSK Sf. Gheorghe), Alexandru Pascanu (Leicester City), Virgil Ghita (FC Viitorul), Florin Stefan (Sepsi OSK Sf. Gheorghe), Radu Boboc (FC Viitorul)

Mijlocasi: Tudor Baluta (FC Viitorul), Dragos Nedelcu (FCSB), Alexandru Cicaldau (U Craiova 1948 CS), Andrei Ciobanu (FC Viitorul), Dennis Man (FCSB), Ianis Hagi (FC Viitorul), Florinel Coman (FCSB), Darius Olaru (Gaz Metan Medias), Denis Dragus (FC Viitorul), Vlad Dragomir (Perugia)

Atacanti: George Puscas (Palermo), Adrian Petre (Esbjerg fB), Andrei Ivan (Rapid Viena)

Lista aditionala ii cuprinde pe urmatorii: Mihai Butean (Astra), Deian Sorescu (Dinamo), Denis Ciobotariu (Dinamo), Ricardo Grigore (Dinamo), Andrei Radu (Concordia Chiajna), Razvan Oaida (FC Botosani), Lorand Fulop (FC Botosani), Valentin Costache (CFR Cluj), Valentin Gheorghe (Astra).



Grupe EURO U21

GRUPA A: Italia, Spania, Polonia, Belgia

GRUPA B: Germania, Danemarca, Serbia, Austria

GRUPA C: Anglia, Franta, Romania, Croatia



Programul grupei C EURO U21



18 iunie 2019: Romania – Croatia (San Marino, 19:30*), Anglia – Franta (Cesena, 22:00)

21 iunie 2019: Anglia – Romania (Cesena, 19:30), Franta – Croatia (San Marino, 22:00)

24 iunie 2019: Franta – Romania (Cesena, 22:00), Croatia – Anglia (San Marino, 22:00)