ULTIMA ORA | Inca un roman in Premier League! Un titular de la nationala de tineret a lui Mirel Radoi a semnat cu fosta campioana

FCSB a fost unul dintre cluburile care l-au dorit.

Cluburile din Premier League au prezentat in ultimele 24 de ore lista jucatorilor carora urmeaza sa li se incheie contractele in aceasta vara si vor pleca. Fosta campioana a Angliei, Leicester City, a renuntat la nu mai putin de 13 jucatori!

Insa nu si la Alex Pascanu! Internationalul roman este unul dintre jucatorii carora cei de la Leicester le-au oferit un nou contract si, conform celor de la Leicester Mercury, fundasul de 20 de ani a semnat! Alaturi de Pascanu, alti jucatori de la academia clubului au primit noi contracte: Calvin Ughelumba, Layton Ndukwu, Tyrese Shade si Conor Tee.

Alex Pascanu a jucat 16 partide pentru echipa Under 23 a lui Leicester in sezonul trecut, fiind titular in 15 partide. La nationala, el a fost titular in 10 partide din preliminariile turneului final si este favorit sa fie titular si la EURO 2019 din Italia si San Marino. Pascanu era tentat sa plece in aceasta vara, insa cei de la Leicester l-au convins sa ramana iar fundasul roman are toate sansele sa joace la prima echipa in stagiunea urmatoare.