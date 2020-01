Razvan Marin pleaca de la Ajax! Are o oferta de nerefuzat de la un club URIAS din Serie A

Situatia romanului in Olanda este incerta.

Razvan Marin a bifat doar 10 meciuri in campionat pentru Ajax, fiind integralist in trei dintre ele. Jucatorul venit de la Standard Liege in vara anului trecut este nemultumit ca nu prinde cate minute si-ar dori si este tentat de un transfer.

Mai multe cluburi sunt interesate de serviciile mijlocasului roman, insa "lancierii" nu vor sa-l imprumute pana in vara, singura varianta pe care sunt dispusi s-o accepte ar fi un transfer definitiv.

Potrivit presei belgiene, Razvan Marin a fost dorit de Club Brugge, dar oferta a fost refuzata de oficialii lui Ajax, suma de transfer propusa fiind prea mica. Conform italienilor de la La Nazione, Fiorentina a pus pe masa 12 milioane de euro, exact suma pe care Ajax a platit-o lui Liege in vara lui 2019, atunci cand l-au adus la Amsterdam pe Marin.

Totusi, "lancierii" iau in calcul si o varianta mai ieftina: Rodrigo Batalla de la Sportig Lisabona, care are o cota de piata de doar 7 milioane de euro.