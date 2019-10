ULTIMA ORA | E aproape de Premier League! Anuntul momentului pentru un fotbalist roman: doua cluburi se lupta pentru a-l transfera

Un tanar fotbalist roman e aproape sa dea lovitura!

Fotbalistul roman Dennis Politic care evolueaza la Bolton Wanderers a starnit interesul celor de la Wolverhampton si Aston Villa, scrie Football Insider.

In varsta de 19 ani, Politic este mijlocas ofensiv de baza la Bolton. Evolutiile sale bune in liga a 3-a din Anglia au facut ca cele doua cluburi din Premier League sa intre pe fir.

Wolverhampton si Aston Villa vor concura pentru transferul tanarului jucator roman, iar Dennis ar putea ajunge la o intelegere cu una dintre aceste echipa in luna ianuarie.

Antrenorul care l-a descoperit pe Politic, Laurian Paun, il compara pe tanarul jucator cu Steven Gerrard.

Pana acum, in acest sezon, Dennis Politic a inscris de 11 ori pentru Bolton.

"Politic este un tanar jucator foarte interesant si a jucat foarte bine pentru Bolton in acest sezon. Se pare ca are potential pentru a evolua la un nivel mai inalt si sunt sanse mari sa fie tentat de o mutare in Premier League.

Chiar daca nu vor sa piarda unul dintre jucatorii-cheie, oficialii lui Bolton ar putea sa obtina o suma decenta in schimbul jucatorului, bani cu care ar putea sa-si mai rezolve din problemele pe care le au in acest moment", scriu cei de la Football Insider.

Dennis Politic a plecat din Romania in 2012, alaturi de parintii care s-au stabilit in Marea Britanie. El a semnat cu Manchester United, dar apoi a ajuns la Bolton.