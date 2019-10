Dati-i titlul lui Liverpool! Rezultat SOC in Premier League! Ce i s-a intamplat azi lui Guardiola contra lui Wolves

Pentru prima data dupa 3 ani, Guardiola e contestat la City!

Pe twitter, hashtagul #PepOut e trending topic! In ciuda celor doua titluri consecutive ale lui City, fanii sunt nemultumiti ca echipa miliardarilor din Emirate a ramas la 8 puncte in spatele rivalei Liverpool. Distrugatorii lui Klopp merg perfect in Anglia au 8 victorii in 8 partide!



Azi, contra lui Wolves, City a fost in criza ofensiva. A primit doua goluri pe final de la fostul jucatori al Barcelonei, Adama Traore! City - Wolves s-a terminat 0-2. Traore a inscris in minutele 80 si 90! Cu victoria obtinuta pe terenul campioanei, Wolverhampton scapa de zona periculoasa a clasamentului, unde s-a aflat dupa un start modest de sezon. Succesul de azi e numai al doilea in Premier League, dupa cel de saptamana trecuta cu ultima clasata, Watford, 2-0.