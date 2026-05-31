„Zeița de la Montreal” a fost prezentă la în Sala Polivalentă din Onești, care îi poartă numele, pentru „Gala Campioanelor”.

Nadia Comăneci a asistat la Cupa Internațională de gimnastică „Nadia Comăneci 10 Perfect”.

Nadia Comăneci a fost primită ca o zeiță la Onești

În momentul în care a ajuns în dreptul sălii din orașul natal, Nadia Comăneci a fost întâmpinată în urale de o mulțime de copii care îi strigau numele în cor.

Nadia a asistat apoi la competiția de gimnastică la care au participat în jur de 200 de gimnaste din nouă țări.

Nadia Comăneci, decorată cu Ordinul Naţional „Steaua României” în grad de Mare Cruce. Mesajul lui Nicușor Dan

„Mă bucur că v-am conferit cea mai iînaltă distincţie a statului român pentru un sportiv, pentru performanţe excepţionale obţinute în urmă cu câţiva ani. Ce înseamnă excepţional? Dacă ne uităm la ştiri, ieri s-au întâmplat 100 de lucruri excepţionale, Am pierdut o măsură în limbă. E bine să operăm cu bine, foarte bine, mai puţin bine, ca să ne raportăm corect. Dumneavoastră aţi făcut ceva excepţional.

Dacă lumea după 50 de ani îşi aduce aminte, dacă multe fetiţe din lumea asta vor încă să devină Nadia, ce aţi făcut dumneavoastră este excepţional. Pentru a face ceva excepţional, trebuie multă muncă, Trăîim într-o societate, în care ni se spune că trebuie să avem rezultate rapide. Dacă vrei să ajungi la rezultate deobseite, care contează, trebuie multă muncă. Vreau să vă felicit pentru că inevitabil în sport, cei care obţin gloria, o obţin la vârste mici. Vă felicit că nu aţi fost doborâtă de glorie, că aţi rămas o persoană vie, care promovează gimnastica şi continuaţi să promovaţi şi sprijiniţi România”, a declarat Nicuşor Dan.

Nadia a mulţumit pentru această onoare şi a subliniat că vrea să ajute copiiii să-şi găsească pasiunea în sport.

Nadia Comăneci: 'Doresc să dau mai departe această moștenire"

„Mulţumec pentru această onoare extraordinară. Mă bucur că pot avea familia şi pe toţi cei dragi alături de mine. Este adevărat, o fetiţă de 6 ani şi-a găsit pasiunea într-o sală de gimnastică. Nu am făcut singură, am avut o echipă întreagă şi dorinţa mea este ca acest an de sărbătoare să transmită copiilor curajul de a-şi găsi limita în pasiunea lor. Doresc să dau mai departe această moştenire, să ajut copiii să practice sportul. datorită faptului că am făcut sport, mi-am întâlnit soţul peste Ocean. Sportul ne conectează pe toţi, vorbeşte aceeaşi limbă”, a afirmat marea campioană.

La ceremonia de la Cotroceni, Nadia Comâneci a fost însoţită şi de soţul ei, Bart Conner.