CFR CLUJ 0-1 SLAVIA PRAGA | "Am luat gol ca la tenis de masa. Ala a dat cu latul, n-a fost sut!" Prima reactie a lui Petrescu dupa infrangerea cu Slavia. Ce spune de ratarea lui Omrani de la penalty

Petrescu recunoaste dominarea Slaviei, dar spune ca marile ocazii i-au apartinut CFR-ului.

Super Dan nu e suparat pe Omrani, care a ratat un penalty in finalul partidei. CFR merge la Praga pentru inca o minune, la fel ca in partida cu Celtic.

"Suntem foarte suparati pentru rezultat. In prima repriza, Slavia ne-a dominat la posesie si la pase, dar nu la ocazii. Tucudean a avut doua ocazii, Djokovic una. OK, Slavia a dominat, dar n-a avut ocazii. Golul l-am luat ca la tenis de masa. Ala n-a sutat, a dat cu latul. In repriza a doua, nu stiu nicio faza, niciun sut de-al lor. Stiu doar ca cel mai bun de pe teren a fost portarul lor. Nu stiu ce-o sa facem in retur, va fi de 10 ori mai greu.

Nu uitati ca noua ne-au lipsit Vinicius si Culio. Cestor si Aurelio au facut un meci bun, dar Culio e Culio si Vinicius e Vinicius. Omrani ne-a facut mari. Ce facem, acum il omoram? Eu am zis sa bata Rondon, dar Omrani a crezut ca el trebuie sa bata. Portarul Slaviei a fost extraordinar, cred ca si daca jucam 2-3 zile nu rezolvam nimic. Nu as schimba nimic pentru azi daca as putea s-o iau de la capat. Trebuie sa incercam iar un miracol. Eu sunt realist mereu. Sansele sunt mici, mici, dar trebuie sa le jucam", a spus Petrescu la Digisport.