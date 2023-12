Huddersfield - Middlesbrough din etapa a 25-a din Championship s-a încheiat vineri seara 1-2 (goluri Michal Helik 60, respectiv Josh Coburn 54 și Jonny Howson 84), dar oaspeții au semnat o ocazie rarisimă prin Isaiah Jones.

Atacantul englez cu părinți din Jamaica și Guyana nu a reușit să înscrie cu Huddersfield, deși se afla singur în fața porții goale!

How has Isaiah Jones missed this for Middlesbrough against Huddersfield?? ???? pic.twitter.com/HvS9EfpYRo