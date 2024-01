Urale pe Etihad după atingerea de clasă a lui Pep Guardiola: "Încă știe!"

În minutul 50, la scorul de 2-0 pentru Manchester City, după golurile lui Phil Foden și Julian Alvarez, Pep Guardiola a încântat fanii de pe Etihad cu o preluare spectaculoasă.

Lee Nicholls, portarul lui Huddersfield, a degajat direct în afara terenului, iar Pep Guardiola a urmărit cu atenție mingea și a preluat spectaculos, gestul tehnic fiind întâmpinat cu urale pe Etihad.

Gestul lui Guardiola a fost remarcat și de contul oficial de Twitter al lui Manchester City, care a scris în timpul meciului: "Pep încă știe!".

Pep's still got it! ????

???? 2-0 ⚫️ #ManCity