CFR CLUJ - SLAVIA PRAGA 0-1 | "Nu e nimic pierdut, mergem la Praga sa ne calificam!" Reactiile jucatorilor de la CFR dupa infrangerea din tur! Ce au zis Deac, Tucudean si Camora

CFR Cluj a pierdut pe propriul teren cu Slavia Praga, scor 0-1. Returul are loc miercurea viitoare.

Jucatorii celor de la CFR Cluj au pus infrangerea cu Slavia Praga de pe propriul teren pe seama ratarilor si a jocului din prima repriza.

"Suntem suparati, e normal atunci cand pierzi. Nimic nu e pierdut, am aratat ca putem reveni in orice conditii. Astazi s-a jucat prima repriza, a doua e la Praga. E clar ca am facut o prima repriza slaba, nu am fost agresivi, ei au fost primii la minge.



A doua repriza am avut ocazii, am avut acel penalty, asta. Am incercat sa facem un pressing sus, sa incercam sa marcam. Dar ati vazut Slavia e o echipa puternica, cu jucatori buni, care alearga foarte mult si sta bine in teren. Nu intamplator au ajuns in sferturile Europa League.



Vom incerca sa dam totul la retur" a spus Ciprian Deac la Digi Sport.

Tucudean: "Ne-au surprins"

"Ei au marcat, noi nu. Nu am fost inspirati la finalizare, am avut si eu 2 faze. In repriza am avut ocazii, dar nu a cazut gol. A fost acel penalty, altfel era meciul daca marcam. Stiam ca ei alearga foarte mult si ne-au surprins putin ca joc. In repriza a doua am schimbat jocul, dar trebuia sa marcam.



Am iesit tarziu, cred ca eu l-am scos din offside pe jucatorul lor. Am avut meciuri grele in toate tururile, cu siguranta vom face un joc bun la Praga si vom incerca sa ne calificam" a spus Tucudean.

Camora: "Slavia e cea mai puternica echipa colectiv care a venit la Cluj"

"Ei au intrat mai bine in teren, ne-au fost superiori, au avut mai multi oameni in atac. Nu s-a putut. Inainte de golul lor am avut ocazii si la acest nivel daca ai ocazia trebuie sa o bagi in poarta. Dar trebuie sa fim cu capul sus ca a fost doar prima repriza.



E adevarat ca de obicei noi rezolvam meciurile cu fazele fixe, astazi a fost invers. Trebuie sa vedem unde am gresit si sa mergem la Praga sa incercam sa ne calificam. E greu de spus care a fost problema in prima repriza. Orice jucator isi doreste sa joace in Champions League. Noi am demonstrat deja ca ne putem califica.



Celtic e mai puternica individual, Slavia a fost cea mai puternica echipa colectiv care a venit la Cluj" a spus Mario Camora.