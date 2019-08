"CFR-ul a dominat repriza a doua! Bine ca ne-a scos portarul la penalty!" Stanciu dupa ce a invins CFR-ul

Nicusor Stanciu se bucura ca a ales Slavia Praga in aceasta vara. Mai are un meci pana la calificarea in grupele Champions League.

Stanciu nu e fericit cu tragerea la sorti. N-ar fi vrut sa dea peste o echipa din Romania in preliminarii. Stanciu spune ca Slavia a avut noroc sa invinga la Cluj, dupa o repriza a doua dominata de CFR.

"A fost un meci foarte, foarte greu cel putin pentru mine. Aveam emotii, nu mi-am dorit sa joc impotriva unei echipe din Romania. Am controlat prima repriza, scorul la pauza a fost meritat. Dupa pauza, am cedat teren si CFR a facut o repriza foarte buna. Ma bucur ca portarul nostru a reusit sa apere penalty-ul lui Omrani, avem un mic avantaj. Sper sa-l aparam miercuri acasa si sa ne calificam in Champions League. Lucram fazele fixe foarte mult, la nicio echipa nu am lucrat asa mult fazele fixe si organizarea, scheme. Ma bucur ca azi ne-a iesit. Am avut si putin noroc, cred ca Arla a fost mascat. Ce am facut la antrenament ne-a iesit la meci si asta ne bucura. Sunt multumit de prima repriza, a doua cred ca a apartinut CFR-ului. Trebuie sa ne imbunatatim jocul pentru retur", a spus Stanciu la Digisport.