Ce au spus canotorii români înaintea cantonamentului din Italia: „Asta este partea urâtă”

"Asta este partea urâtă a canotajului în perioada de iarnă, când stăm la antrenamente foarte mult în sală şi pentru noi a devenit un pic inamicul nostru ergometrul. Dar ştim că este în folosul nostru şi încercăm să îl suportăm pe cât de mult posibil. A trecut doar un an de când nu am mai fost în Italia, dar nouă ni se pare că nu am mai fost de mult timp într-un astfel de cantonament. Sperăm în primul rând să avem parte de apă bună, pentru asta ne lipseşte aici, să putem vâsli. Vom avea un cantonament foarte bun pentru a reîmprospăta echipajele pentru acest an. Mergem cu dorinţa de a evolua cât mai mult", a declarat Ciprian Tudosă cu ocazia unui eveniment organizat de Federaţia Română de Canotaj la Centrul "Ana şi Copiii".

El a afirmat că obiectivul major al anului îl reprezintă Campionatele Mondiale din luna august de la Amsterdam (Olanda), dar speră că sportivii români îşi vor atinge obiectivele şi la Europenele de la Varese (Italia), care vor avea loc cu trei săptămâni mai devreme.

"E o distanţă de doar trei săptămâni între Campionatul European şi Campionatul Mondial din august, un lucru nou pentru noi. Dar mie îmi place să cred că lucrurile atipice pot constitui un plus. Aşa a fost şi la Shanghai, când căldura a fost un impediment pentru alţii, iar pentru noi a fost un plus. Nu cred că vor fi prea mari probleme, pentru că cei mai mulţi din echipa noastră avem ceva experienţă cu două-trei olimpiade la activ. Eu cred că va fi un plus pentru România. Obiectivul este ca vârful de formă să îl atingem la Campionatul Mondial, pentru că acolo este obiectivul major dar, dar şi la Campionatul European cu siguranţă o să ne mişcăm foarte bine", a mai spus Tudosă.

Florin Lehaci, campion european şi vicecampion mondial în 2025, a declarat că şi-ar dori să continue să facă echipă cu Florin Arteni în barca de dublu rame şi în acest an, dar decizia finală va fi luată de antrenori.

"De pe 1 februarie până pe 8 martie vom avea cantonamentul în Italia, ceea ce este acceptabil, pentru că am avut şi ani în care am stat în cantonament 4-5 luni. Avem mult timp până la Campionatele Europene şi Mondiale. Luna august va fi una de foc în adevăratul sens al cuvântului, din toate punctele de vedere. Dar sunt convins că antrenorii noştri vor şti să ne dozeze şi să ne facă să ajungem atât la Europene, cât şi la Mondiale în cea mai bună formă. Nu poţi ştii dacă vom schimba barca de dublu rame cu Florin Arteni, depinde foarte mult de ceea ce vor dori antrenorii. Noi nu ne dorim să schimbăm formula, pentru că suntem convinşi că putem face mai mult decât am făcut în 2025. Sunt convins că împreună cu antrenorii vom găsi cele mai bune soluţii pentru Europene şi Mondiale. Noi suntem optimişti că putem face orice formulă să meargă", a afirmat Lehaci.

Tânăra canotoare Gabriela Tivodariu, sora Mariei Lehaci, va merge în cantonamentul din Italia împreună cu lotul de seniori şi spune că şi-ar dori să facă cât mai repede acest pas şi în concursuri.

"Depinde foarte mult de felul în care mă voi pregăti anul acesta, dacă voi continua la tineret sau la seniori. Eu îmi doresc foarte mult să concurez la seniori, dar nu pot spune nimic de pe acum, urmează selecţiile. Îmi doresc să am un an cât mai prosper, pentru că şi eu ţintesc tot la o medalie olimpică, ca orice alt sportiv. Faptul că sora mea este campioană olimpică îmi oferă o încurajare, îmi arată că ea a putut şi vin şi eu tare din spate. Sunt convinsă că voi reuşi şi eu într-o zi", a afirmat Gabriela Tivodariu.

Campionatele Europene de canotaj vor avea loc în acest an la Varese (Italia) în perioada 30 iulie - 2 august, urmând ca în intervalul 24-30 august, la Amsterdam (Olanda), să se desfăşoare Campionatele Mondiale.

În 2025, România a încheiat Campionatele Mondiale de la Shanghai cu două medalii de aur şi patru de argint, participând cu 12 echipaje, inclusiv la probele mixte de dublu vâsle şi 8+1, introduse în premieră în competiţie. Cele 2 medalii de aur au fost cucerite la dublu rame feminin (Simona Radiş şi Magdalena Rusu) şi 8+1 mixt (Magdalena Rusu, Maria Lehaci, Andrada Moroşanu, Florin Lehaci, Florin Arteni, Ciprian Tudosă, Ştefan Berariu, Simona Radiş şi Victoria Petreanu), iar cele 4 de argint la patru rame feminin (Ancuţa Bodnar, Geanina Juncănariu, Adriana Adam şi Amalia Bereş), patru rame masculin (Ştefan Berariu, Sergiu Bejan, Andrei Mândrilă şi Ciprian Tudosă), dublu rame masculin (Florin Arteni şi Florin Lehaci) şi 8+1 feminin (Cristina Drugă, Roxana Anghel, Iulia-Liliana Bălăucă, Maria Lehaci, Ancuţa Bodnar, Geanina Dumitriţa Juncănariu, Adriana Adam, Amalia Bereş şi Victoria Petreanu).

La Campionatele Europene de canotaj de la Plovdiv, canotorii români au obţinut şapte medalii, dintre care trei de aur, două de argint şi două de bronz. Cele de aur au fost obţinute la dublu rame feminin (Magdalena Rusu şi Simona Radiş), dublu rame masculin (Florin Arteni şi Florin Lehaci), patru rame masculin (Ştefan Berariu, Sergiu Bejan, Andrei Mândrilă şi Ciprian Tudosă), cele de argint la dublu vâsle masculin (Sebastian Cornea şi Marian Enache), la patru rame feminin (Adriana Adam, Maria Lehaci, Ancuţa Bodnar şi Amalia Bereş), iar cele de bronz la dublu vâsle feminin (Andrada Moroşanu şi Mariana Dumitru) şi schif simplu masculin (Mihai Chiruţă).

Agerpres

