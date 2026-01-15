Echipa din Grant a anunțat marți că a existat un schimb de experiență la Genoa. Delegația ”Grifonului” și delegația Rapidului s-au întâlnit pentru a discuta diverse lucruri manageriale.



Fanii lui Rapid au răbufnit după anunțul oficial al giuleștenilor. Suporterii, prin vocea Peluzei Nord, au exprimat faptul că nu vor ca imaginea și culorile Rapidului să fie asociate cu cele ale lui Genoa.



Fără precedent! Cum vor protesta fanii lui Rapid, furioși pe conducere, la meciul cu Metaloglobus: ”Poate așa vor înțelege”



Între timp, Peluza Nord a revenit cu un nou comunicat prin care a evidențiat că va exista un protest la meciul cu Metaloglobus de sâmbătă seară (20:00).



Suporterii vor să rămână în afara stadionului până în minutul 15 și abia după un sfert de oră să pătrundă pe Giulești.



”COMUNICAT PENTRU CEI CARE 'NU ÎNȚELEG'



Pentru că s-a transmis public faptul că 'nu se înțelege nemulțumirea fanilor', Peluza Nord Rapid consideră necesar să ofere o demonstrație practică. Poate explicațiile teoretice nu sunt suficiente.



Astfel, la meciul de sâmbătă cu Metaloglobus, vom face accesul pe stadion în minutul 15.



Aceasta este prima formă de protest împotriva ultimelor decizii (sau lipsei lor) ale conducerii clubului. Nu e nimic radical, nu e nimic complicat. Doar o pauză scurtă, exact cât să se observe ce înseamnă Rapid fără suporteri.



Menționăm, pentru evitarea oricăror confuzii: susținerea noastră este necondiționată.



Noi nu suntem angajații clubului, nu avem contracte, fișe de post sau obligații asumate pe hârtie. Nu primim salarii, bonusuri sau prime. Tot ce oferim este pasiune pură, timp, bani din buzunarul propriu și o voce care nu tace.



Dacă uneori alegem să protestăm, o facem pentru că ne pasă, nu pentru că ne obligă cineva sau pentru că avem un interes financiar. Singurul nostru interes este Rapid București.



Îi invităm pe toți suporterii rapidiști care încă mai cred în respectul reciproc să ni se alăture acestui protest. Poate așa, conducerea va înțelege că suporterii nu sunt decor, zgomot de fundal sau o obligație contractuală.



Din minutul 15, revenim la normal: cântăm, susținem echipa și facem ce am făcut mereu: steagurile și eșarfele sus, vocea la maxim.



Toți înainte,

Toți înapoi.

Toți pentru unul,

Unul pentru toți.

Hai Rapid!”, a scris Peluza Nord.

