Internaționalul român își dorește să plece de la Tottenham pentru a prinde minute înainte de barajul pentru Cupa Mondială, însă londonezii s-ar opune unei mutări.

AS Roma, contract până în 2030 pentru Radu Drăgușin

Celebrul jurnalist italian, Nicolo Schira, a anunțat că RB Leipzig încearcă să îl transfere definitiv pe Radu Drăgușin, însă Tottenham s-ar opune mutării, având în vedere că are de gând să se bazeze pe fundașul român pe viitor.

În același timp, internaționalul român ar fi bătut palma cu AS Roma pentru un contract valabil până în 2030, însă italienii sunt și ei departe de un acord cu gruparea din Premier League.

Rămâne de văzut cum se va încheia ”telenovela” transferului lui Radu Drăgușin, având în vedere că Florin Manea, agentul fotbalistului, a anunțat că fundașul central o va părăsi cel mai probabil pe Spurs. Deznodământul ar putea fi afectat și de plecarea lui Fabio Paratici de la Tottenham și contractul pe care acesta îl va semna cu Fiorentina.

”Leipzig forțează pentru a încerca să-l transfere definitiv pe Radu Drăgușin de la Tottenham. Fundașul central are un acord de principiu pentru un contract până în 2030 cu AS Roma, însă clubul roman nu a ajuns încă la o înțelegere cu Tottenham. Cursa este în desfășurare”, a scris celebrul jurnalist Nicolo Schira pe platforma X.com.

