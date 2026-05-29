„Tricolorii” vor disputa două partide amicale la începutul lunii iunie: pe 2 iunie, în deplasare cu Georgia, la Tbilisi, iar pe 6 iunie, la București, împotriva Țării Galilor.

La 61 de ani, Gică Hagi a revenit oficial pe banca primei reprezentative, după ce a semnat un contract pe patru ani cu Federația Română de Fotbal.

Gică Hagi, show total la antrenamente: „Venea, se îmbrăca și dădea câte un gol de ne era rușine”

Înaintea acestor partide, Bănel Nicoliță a povestit un episod spectaculos din perioada în care a fost antrenat de „Rege” la Viitorul Constanța. Fostul internațional român a dezvăluit că Hagi încă impresiona la antrenamente prin execuțiile sale.

„Eu l-am mai prins și la Viitorul. Crede-mă, venea, se îmbrăca și dădea câte un gol de ne era rușine. Plecam acasă! Venea omul și dădea gol de la 25 de metri. Sunt lucruri frumoase și ne bucurăm că avem de la cine să învățăm. Avem jucători foarte mari”, a spus Bănel Nicoliță pentru PRO TV și Sport.ro.

Bănel Nicoliță a fost antrenat de Gheorghe Hagi la Viitorul Constanța în perioada 2015-2016. În tricoul formației de la malul mării, fostul mijlocaș a adunat 42 de meciuri, șase goluri și șase pase decisive.

De-a lungul carierei, Bănel Nicoliță a strâns 37 de selecții pentru echipa națională a României și a marcat un gol în tricoul primei reprezentative.