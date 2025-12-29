După o absență de aproape un an, internaționalul român a evoluat în finalul de meci cu Crystal Palace din Premier League de duminică seară, după ce Thomas Frank l-a introdus pe teren în minutul 85 în locul lui Archie Gray.



Eșalonul de elită al Angliei se vede pe VOYO! Tottenham a învins-o cu 1-0 în weekend în deplasare pe Palace, grație reușitei lui Archie Gray din minutul 42. Richarlison i-a pasat decisiv, care a avut două reușite invalidate (17', 75') de VAR.



Surpriză uriașă după revenirea la Tottenham: ”Radu Drăgușin și-a dat OK-ul! Transferul e în desfășurare”



În zorii zilei de luni, publicația TuttoMercatoWeb a scris că Marco Ottolini, noul director sportiv al lui Juventus, va încerca să-l aducă pe Radu Drăgușin înapoi la ”Bătrâna Doamnă”, unde fotbalistul și-a făcut junioratul.



Publicația anterior menționată a scris că Drăgușin și-ar fi dat chiar și OK-ul pentru transfer. Rămâne de văzut însă ce se va întâmpla în această iarnă.



”Noul director al lui Juventus încearcă să-l readucă pe un alt jucător de-al său, și anume pe Drăgușin, care a fost vândut la Tottenham. Fotbalistul și-a dat OK-ul, iar tranzacția este în curs de desfășurare”, a scris TMW.



Florin Gardoș și Ciprian Marica, reacții după ocazia lui Radu Drăgușin



”Cu puțin noroc, putea să dea pe colțul lung. Portarul era pe prima bară”, a fost remarca lui Florin Gardoș la emisiunea Play On Sport de pe VOYO.



Ciprian Marica i-a răspuns lui Gardoș: ”El s-a bucurat că a atins-o, ce ai?”.



Trecut printr-o accidentare asemănătoare când se afla la Southampton, Florin Gardoș a confirmat replica lui Marica: ”Normal, te bucuri de orice, credă-mă!”.

