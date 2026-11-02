Șansă pentru antrenorul român la un club din Europa League după scandalul uriaș izbucnit în ultimele ore: ”Șocat și dezamăgit!”

Dinamo Zagreb l-a demis duminică pe Mario Kovacevic, care era antrenorul echipei din iunie 2025. Prestațiile echipei din ultima perioadă nu i-au convins pe cei din conducerea clubului croat, motiv pentru care s-a decis schimbarea antrenorului.

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Interimarul Jerko Leko se va ocupa de pregătirea meciurilor până în iarnă, urmând ca mai apoi să fie numit un nou antrenor principal.

Preferatul croaților ar fi antrenorul spaniol Oscar Garcia care ocupă banca polonezilor de la Pogon Szczecin, dar care are un CV impresionant, pe care se află formații precum Brighton, Watford, Salzburg, Saint-Etienne, Olympiacos, Celta Vigo sau Ajax.

În ultimele ore a izbucnit, însă, un adevărat scandal, după ce s-a aflat de intențiile croaților. Jurnalistul polonez Mateusz Borek a dezvăluit că Dinamo Zagreb ar fi fost dispusă să le plătească celor de la Pogon Szczecin chiar și trei milioane de euro pentru a-l lăsa pe Garcia să plece. Drept urmare, Alex Haditaghi, patronul celor de la Pogon, a avut o reacție dură pe rețelele sociale în care i-a criticat aspru pe cei de la Dinamo Zagreb. Patronul polonezilor susține că președintele lui Dinamo Zagreb, Zvonimir Boban, dar și fostul președinte al croaților, Zdravko Mamic, l-au contactat pentru a-l convinge să îl lase să plece pe Garcia.

”Vreau să clarific speculațiile tot mai numeroase legate de antrenorul nostru principal, Oscar Garcia, și de interesul celor de la Dinamo Zagreb.

În urmă cu câteva luni, Pogon Szczecin a luat o decizie importantă. Ne-am despărțit de fostul antrenor, ne-am pus încrederea în Oscar Garcia și ne-am asumat un angajament serios, pe termen lung, față de el. Am semnat un contract pe trei ani, fără clauză de reziliere și fără nicio opțiune contractuală care să-i permită antrenorului să plece. Nu a fost o întâmplare. A fost o decizie luată în mod deliberat, pentru că am crezut în Oscar, în calitățile sale, în viziunea sa și în viitorul pe care îl putem construi împreună.

Vreau să fiu cât se poate de clar. Nu l-am adus pe Oscar Garcia la Szczecin pentru a-l pregăti în vederea unei plecări la un alt club. L-am angajat pentru a construi ceva special la Pogon Szczecin.

Am un respect enorm pentru Dinamo Zagreb, pentru istoria sa, pentru performanțele obținute și pentru statutul său în fotbalul european. Însă respectul trebuie să fie reciproc. Consider profund dezamăgitor faptul că un club de talia lui Dinamo încearcă să atragă un antrenor care și-a asumat recent un angajament contractual atât de important față de un alt club.

Ceea ce mă surprinde și mai mult este faptul că astăzi primesc abordări nu doar din partea actualului președinte al lui Dinamo, Zvonimir Boban, ci și din partea unor persoane asociate fostei conduceri, în frunte cu Zdravko Mamic. Sincer, consider acest lucru extraordinar și șocant. Nu înțeleg de ce persoane asociate unor perioade diferite din conducerea lui Dinamo se implică în viitorul unui antrenor care are un contract ferm cu Pogon Szczecin.

Fotbalul profesionist trebuie să se bazeze pe principii, respect, integritate și respectarea angajamentelor contractuale. Nu doar pe cine are cel mai mare nume sau cele mai adânci buzunare.

Nu am discutat cu Oscar despre aceste zvonuri și nici nu intenționez să permit ca aceste speculații să distragă atenția clubului înaintea meciului important de astăzi. Jucătorii noștri, stafful tehnic și suporterii merită toată atenția și concentrarea noastră.

Cu toate acestea, aș fi cu adevărat șocat și profund dezamăgit dacă Oscar s-ar gândi măcar să abandoneze acest proiect după numai 11 meciuri. Polonia și Szczecin l-au primit cu brațele deschise. Suporterii noștri l-au îndrăgit. Jucătorii și-au pus încrederea în el. Clubul nostru i-a oferit stabilitate, încredere și oportunitatea de a construi ceva important pe termen lung.

După doar câteva meciuri, în condițiile în care echipa noastră se luptă în partea superioară a clasamentului din Ekstraklasa și are atât de multe oportunități interesante în față, o eventuală plecare ar fi extrem de greu de înțeles. Cred că Oscar este un om de caracter, integru și de onoare și mă aștept ca angajamentul pe care ni l-am asumat reciproc să însemne ceva.

Pogon Szczecin nu este o rampă de lansare. Nu suntem un club care renunță la propriile ambiții doar pentru că o altă forță a fotbalului european bate la ușă.

Avem propria istorie, propria mândrie, propriii suporteri și propriile visuri. Construim aici ceva care merită loialitate, răbdare și convingere.

Iar celor care cred că fiecare persoană și fiecare angajament din fotbal au un preț le transmit un mesaj foarte simplu:

Vă înșelați. Antrenorul nostru, valorile și ambițiile noastre nu sunt de vânzare.

Discuția s-a încheiat!”, a fost mesajul vehement transmis de patronul de la Pogon Szczecin.

Rămâne de văzut cum se va încheia ”telenovela” antrenorului de la Dinamo Zagreb, însă cel mai probabil Oscar Garcia va continua la Pogon Szczecin. Astfel, rămâne o portiță deschisă la Zagreb pentru Edi Iordănescu. La începutul lunii octombrie s-a vehiculat că fostul selecționer al României ar fi în negocieri cu Dinamo Zagreb.

Tehnicianul român s-ar afla și pe lista unor echipe din zona Golfului, însă rămâne de văzut care va fi următoarea sa destinație după aventura ratată la Legia Varșovia.