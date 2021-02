Sumudica ii distruge sperantele lui Becali in legatura cu transferul lui Morutan! "Niciun jucator din Romania nu poate evolua acolo!" Cum ar putea ajunge mijlocasul FCSB-ului la Galatasaray

Marius Sumudica a vorbit despre o posibila mutare a lui Olimpiu Morutan la Galatasaray.

Fostul antrenor de la Gaziantep este sceptic in privinta mutarii si considera ca acest lucru ar putea sa fie posibil cu un impresar foarte bun. 'Sumi' crede ca in acest moment nu exista un jucator in Romania destul de valoros ca sa fie titular la Galatasaray sau la alte echipe fruntase din Turcia.

"Ar fi un pas urias, daca ar putea sa ajunga la Galatasaray (Olimpiu Morutan). La ce echipa are Galatasary, eu cred ca niciun jucator din Romania nu poate juca la Galata. Il cunosc pe Giovani, ii stiu puterea, stiu ce poate face. Are o relatie buna cu Fatih Terim, Hagi a fost acolo, toata lumea respecta ce a fost Hagi la Galatasaray, dar, sincer va spun, daca s-ar face vreun transfer la Galatasaray, ar fi doar datorita unui impresar din Romania, precum Giovani Becali. Eu cred ca niciun jucator roman nu poate juca la Galatasaray, Fenerbahce sau Galatasaray.

Pai Fenerbahce l-a luat pe Ozil, Sousa de la Milan, Luis Gustavo, Samata, pe care l-au adus din Anglia pe 15 milioane de euro, nici nu stiu cum sa-i roteasca. Besiktas l-a adus pe Cenk Tosun, de la Everton, despre ce vorbim? Este ceva extraordinar! Joaca Valencia, Papis Cisse. Fenerbahce are trei atacanti - Samata, Cisse si Valencia - si joaca doar unul. E foarte greu, eu nu vad vreun roman sa vina la vreuna dintre primele trei echipe", a declarat Marius Sumudica pentru Look Sport.

Olimpiu Morutan este urmatorul jucator pe care Becali doreste sa incaseze milioane de euro, iar in presa s-a scris Inter Milano l-ar dori pe roman.