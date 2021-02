Sumudica a reactionat dupa ce Dan Petrescu a fost demis in Turcia! "Era foarte criticat si erau nemultumiti de modul cum se exprima echipa!" Ce a spus despre Alibec

Dan Petrescu a fost demis de la Kayserispor, iar acest lucru a creat un val de reactii in Romania.

Sumudica a antrenat in trecut la Kayseri si a comentat demiterea lui Petrescu. El a aflat de la staff-ul lui ca fostul antrenor de la CFR era foarte criticat de fanii, deoarece erau nemultumiti de modul cum se exprima echipa.

"Nu stiu, nu vreau sa comentez ce se intampla acolo, pentru ca nu cunosc. Stiu ca tot la fel, am in staff oameni care imi spun ce se intampla si era foarte ciriticat in media de fani, iar ei la Kayseri chiar au un cuvant de spus. Era foarte criticat si erau extrem de nemultumiti de modul cum se exprima echipa in teren.



Dar sa se ajunga sa il dai afara asa, nu ma asteptam. Si pentru mine a fost o bomba. Ieri seara m-a sunat translatorul si mi-a zis sa aprind televizorul ca l-au demis.

Nu am vorbit cu Alibec, evit sa vorbesc cu jucatorii de acolo, mai ales ca ne intalnim in 6 zile si nici nu e frumos si profesional. Plus ca el este si accidentat, l-am mai sunat, i-am urat sanatate, dar nimic mai mult", a spus Marius Sumudica pentru DigiSport.

