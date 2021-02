Christoph Daum, adversarul lui Marius Sumudica in Turcia? Ce super-echipa il vrea pe fostul selectioner si cum a reactionat 

Christoph Daumn a pregatit selectionata Romaniei intre 2016 si 2017, perioada in care a strans 3 victorii, 3 egaluri si 4 infrageri.

Publicatia germana Bild anunta ca Fenerbahce l-ar putea aduce pe Christoph Daum pe banca, dupa ce in ziarele din Turcia se zvonea zilele trecute si despre posibilitatea ca Razvan Lucescu sa ajunga la echipa pentru care evolueaza si Messut Ozil. Dupa informatiile din Bild, publicatia turca Fanatik a preluat informatia, unde Christoph Daum a fost chestionat cu privire la posibila revenire a sa in Turcia, insa neamtul a spus ca "nu a primit o oferta oficiala".

Daum a mai antrenat in Turcia, pe Besiktas, acolo unde a castigat titlul, Cupa si Supercupa Turciei. A mai pregatit-o si pe Bursaspor, insa fara rezultate notabile.Daca va prelua Fenerbahce, Christoph Daum nu se va mai intalni cu Rizespor, echipa lui Marius Sumudica. Cele doua formatii s-au intalnit deja de doua ori in acest sezon, ambele intalniri fiind castigate de Fener.

In cazul in care se va intoarce in Turcia, la Fenerbahce, Daum va avea parte de un super lot, printre jucatorii cei mai importanti numarandu-se Messut Ozil, Papiss Cisse, Jose Sosa sau Diego Perotti.