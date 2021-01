FINALUL unei povesti de DRAGOSTE cu nabadai! :) Mesut Ozil pleaca de la Arsenal dupa 7 ani si merge sa se bata cu SUMUDICA si PETRESCU! Anunt de ULTIMA ORA: "S-au inteles"

Mesut Ozil (32 de ani) a semnat cu Arsenal in septembrie 2013.

Ozil pleca de la Real Madrid, in 2013, in schimbul a 47 de milioane de euro, devenind cel mai scump transfer din istoria lui Arsenal la acel moment.

Mesut Ozil a fost adus pe Emirates in 'ERA' lui Arsene Wenger, manager care i-a oferit incredere totala pe tot parcursul colaborarii.

Odata cu plecarea lui Wenger de la Arsenal, Ozil a inceput sa prinda din ce in ce mai putin echipa, iar in mandatul lui Mikel Arteta a jucat doar 13 meciuri.

Ultima partida oficiala in care evolua Ozil pentru 'tunari' avea loc in luna martie a anului trecut, intr-un Arsenal 1-0 West Ham din Premier League.

Desi fanii lui Arsenal l-au cerut constant din nou in echipa, Ozil nu a mai primit nicio sansa din partea staff-ului.

Povestea sa este pe cale sa ia sfarsit. Potrivit DHS, agentie de stiri din Turcia, Ozil a incheiat deja un acord cu Fenerbahce si va evolua in Turcia pentru urmatorii trei ani si jumatate.

Ramane de vazut daca Arsenal va cere vreun ban in schimbul lui Ozil, desi este greu de crezut, avand in vedere ca este in ultimele sase luni de contract si salariul lui pe Emirates este de aproximativ 20 de milioane de euro.