Tatarusanu, STAR in Franta! Ce nota i-au dat francezii portarului nationalei dupa meciul PERFECT in care a scos un penalty: "A avut mult de tras pe teren"

Ciprian Tatarusanu le-a cucerit inimile francezilor.

Ciprian Tatarusanu a fost omul meciului in partida Lyon - Nantes, incheiata la egalitate, scor 1-1. Portarul nationalei Romaniei a reusit sa isi salveze echipa cu penalty-ul aparat.

Dupa evolutia buna, presa franceza il lauda pe Tatarusanu. El a fost notat cu 8 pentru prestatia din partida de sambata, fiind cea mai mare nota obtinuta de vreun jucator.

"Tatarusanu a avut mult de tras pe teren, dar a terminat partida pe val, aparand o lovitura de la 11 metri. Romanul a avut doua interventii excelente in minutele 33 si 38, pentru ca in ultimele 10 minute sa apere penalty-ul executat de Fekir", scrie ouest-france.fr.

Tatarusanu a vorbit dupa partida de aseara intr-o interventie pentru site-ul clubului Nantes.

"A fost un meci bun, cu multe ocazii si una peste alta cred ca la final a fost un rezultat echitabil. E bun acest egal, mai ales ca am jucat in deplasarea cu o echipa ca Lyon, care este foarte buna.

A fost doar un penalty. Am anticipat bine locul in care va trimite. A fost un moment bun pentru mine, ma bucur ca am reusit sa ajut echipa si sper sa continui asa", a fost declaratia lui Tatarusanu.