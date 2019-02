"Tata nu era fericit la nationala Turciei!" Aproape de titlu cu PAOK, Razvan Lucescu a revenit in tara. Ce spune despre performanta din Grecia

Razvan Lucescu a invins-o pe Olympiacos cu PAOK si s-a distantat la 9 puncte in fruntea clasamentului.

PAOK e aproape sa reuseasca ce n-a putut anul trecut din cauza scandalurilor, sa devina campioana. Razvan Lucescu spune ca echipa sa a fost ambitionata de incidentele de anul trecut, cand PAOK a fost penalizata de mai multe ori de comisiile din Grecia.

"E o victorie care ne duce in fata, dar mai e mult de munca, avem incredere, avem o motivatie deosebita insa mai sunt inca 10 etape de jucat. Sa terminam campionatul neinvinsi nu poate fi un obiectiv. Obiectivul este castigarea campionatului si pentru asta trebuie sa fim pregatiti si focalizati pe fiecare meci in parte, sa il tratam ca pe o finala pentru ca numai asa putem da totul.

Are mai putina importanta cu cate victorii terminam sau cate meciuri neinvinsi, ideea este sa castigam campionatul. Eu sunt concentrat pe ceea ce avem de facut pentru ca daca nu esti atent risti sa pierzi totul. Nu vorbim despre razbunare fata de sezonul trecut desi dezamagirea a fost foarte mare si sunt chestii pe care le vom pastra toata viata. Pentru ca anul trecut noi am fost echipa care a castigat campionatul pe teren dar nu am putut sa ne bucuram de acest lucru si probabil ca aceasta frustrare am transformat-o intr-o dorinta si mai mare anul acesta”, a declarat Razvan Lucescu pe Aeroportul Henri Coanda.

Razvan Lucescu: Tata nu era fericit la nationala Turciei

Razvan se bucura ca tatal sau nu mai este selectionerul Turciei si spune ca Mircea Lucescu va antrena o echipa de club.

"Personal nu sunt deloc trist, eu sunt chiar foarte multumit pentru el. Pentru ca eu nu l-am vazut deloc in aceasta postura, este o situatie pe care nu o poti controla, ca antrenor al echipei nationale depinzi foarte multe lucruri, de conjunctura. Nu esti acolo pe teren, iar el a fost obisnuit sa fie pe teren, sa transmita ideile lui si sa educe jucatorii pe care ii avea. Eu la echipa nationala nu l-am simtit niciodata ca fiind fericit. Unde il vad? Cred ca ar trebui sa il intrebati pe el, habar nu am, aseara am vorbit putin cu el, mi-a explicat ce s-a intamplat si i-am spus ca a fost cea mai inteleapta decizie”, a spus Razvan Lucescu.