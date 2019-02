Cu ce suma uriasa a plecat Lucescu de la nationala Turciei! Suma cu cinci zerouri incasata la despartire

Turcii i-au dat 600 de mii de euro lui Lucescu dupa ce l-au dat afara de la nationala. Lucescu se poate intoarce la Besiktas, cu care a luat titlul in 2003.

"Plec cu capul sus de la nationala Turciei. Le-am intinerit echipa", spune Lucescu. El a castigat 4 meciuri si a pierdut 7.

Lucescu are 73 de ani si nu renunta: are de ales intre Besiktas si Dinamo, unde e propus chiar de Rednic.



"Nu l-am simtit prea fericit la nationala. Trebuie sa-l intrebati pe el unde va antrena in continuare. Eu nu stiu! Chiar nu stiu, habar n-am!", a spus Razvan Lucescu la revenirea in tara.

Lucescu: "Nu am fost demis, nici nu mi-am dat demisia"

Mircea Lucescu sustine ca mandatul sau la nationala Turciei s-a incheiat potrivit intelegerii facute de mai multa vreme cu Federatia din aceasta tara.

"Vreau sa va spun ca nu sunt nici demis, nici eu nu am cerut sa fiu demis. A fost o intelegere foarte clara, eu mi-am incheiat mandatul pentru care am fost chemat acolo. Am construit o echipa tanara, noua, incepe o noua competitie acum, eu aveam contractul pana in vara. Nu e corect nici din partea mea, din punct de vedere profesional, sa incep o competitie si dupa sa il las pe altul. Stiu ce am patit si eu cand am preluat. Am avut o discutie cu presedintele Federatiei si am spus ca e mai bine in aceste conditii, daca nu se prelungeste contractul pe toata perioada preliminariilor, e mai bine sa ma retrag si sa vina altcineva.

Am preluat o echipa cu o medie de varsta de 29 de ani, am ajuns la 23. Am avut si rezultate bune, adica am batut Croatia, am batut in Suedia, am batut Irlanda, am batut Iran. Am facut multe meciuri nule, dar tinant cont ca e o echipa complet tanara, jucatori care din cauza situatiei existente in fotbalul turcesc, unde pot sa joace toti strainii. Si duminica am fost la un meci al lui Galatasaray, erau 11 straini, niciun jucator de echipa nationala. Cu toate echipele din Istanbul se petrec aceleasi lucruri", a declarat Mircea Lucescu pentru Telekom Sport.

Lucescu a preluat nationala Turciei in august 2017 si a castigat 2.5 milioane euro pe an la carma reprezentativei care in 2002 a cucerit bronzul mondial.