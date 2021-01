Eric s-a despartit de FC Voluntari! Anuntul oficial al clubului ilfovean si mesajul transmis de fotbalist

FC Voluntari a anuntat vineri rezilierea contractului mijlocasului brazilian.

"FC Voluntari anunta incetarea raporturilor contractuale cu jucatorul Eric de Oliveira.

Despartirea dintre cele 2 parti a survenit astazi si s-a produs pe cale amiabila.

Jucatorul brazilian, in varsta de 35 de ani ,a devenit cel mai bun marcator strain din istoria Ligii 1 in tricoul echipei noastre ,marcand golul cu numarul 65 pe prima scena a fotbalului romanesc in partida cu FC Hermannstadt din data de 22.02.2020.

Eric de Oliveira a sosit la clubul nostru in ianuarie 2020 si a evoluat in 17 partide, reusind sa inscrie de 2 ori.

Clubul nostru ii multumeste pentru munca depusa in tricoul FC Voluntari si ii doreste mult succes in cariera!", a fost mesajul transmis de ilfoveni pe o retea de socalizare.

Noul antrenor al echipei, Bogdan Andone, chiar anuntase la reluarea pregatirilor ca ia in calcul posibilitatea de a se desparti de brazilian din cauza problemelor cu accidentarile.

"Eric a avut o problema inainte si nu am reusit sa ma vad cu el. Clubul discuta cu el, nu stiu exact cand va reveni pe teren sau cand va putea incepe antrenamentele, asa ca e o situatie putin similara cu cea a lui Adi Popa, vom vedea ce va fi.

Exista si aceasta posibilitate ( sa rezilieze contractul), acum sa vedem ce spune si doctorul, cat de lunga va fi aceasta perioada. Jucam peste o saptamana si avem nevoie de toti jucatorii valizi", a spus Andone potrivit Digi Sport.

In Romania, Eric a mai jucat pentru Gaz Metan Medias, Pandurii Targu Jiu si Viitorul Constanta.

Alaturi de echipa lui Gheorghe Hagi, mijlocasul ofensiv a casigat Cupa si Supercupa Romaniei.

Brazilianul a transmis pe o retea de socializare un mesaj de multumire pentru fosta echipa si a anuntat ca in scurt timp va da curs unei noi provocari in cariera sa.