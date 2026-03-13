Partida dintre Wuhan Three Towns și Dalian Yingbo are loc vineri, 13 martie 2026, de la ora 13:35. Internaționalul român în vârstă de 32 de ani s-a alăturat noii sale formații la începutul acestui an, pe 29 ianuarie 2026, din postura de jucător liber de contract. Mijlocașul ofensiv cu 84 de selecții la echipa națională joacă astfel împotriva clubului unde a obținut succese majore și de unde a plecat în toamna anului 2023.

Respect pentru foștii suporteri

Prezent la conferința de presă organizată înaintea fluierului de start, Nicolae Stanciu a vorbit despre afecțiunea pe care o poartă locului.

„Sunt foarte fericit că pot păși din nou pe acest pământ al Wuhanului. Perioada petrecută la Wuhan este un capitol extrem de prețios din cariera mea, au rămas aici prea multe amintiri frumoase. Pe această cale, vreau să le mulțumesc din suflet suporterilor din Wuhan pentru iubirea și sprijinul pe care mi le-au oferit mereu.

Noi vom da cu siguranță totul și ne vom lupta pentru a obține toate cele trei puncte în meciul de astăzi”, a spus Nicolae Stanciu.