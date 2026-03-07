Echipa căpitanului de la națională a pierdut cu scorul de 3-5.

Nicolae Stanciu a debutat la Dalian Yingbo

Stanciu a început meciul ca titular și a rămas pe teren pe toată durata jocului, însă nu a reușit să contribuie cu gol sau cu pasă decisivă.

Încă de la debutul său în China, Stanciu i-a dat mari emoții lui Mircea Lucescu înaintea barajului pentru Cupa Mondială. În urma unei intervenții dure pe care un adversar a avut-po asupra sa, fotbalistul a rămas întins pe gazon, dar se pare că nu a fost vorba despre o lovitură puternică.

Nicolae Stanciu a ajuns în China după câteva luni petrecute în Serie A, la Genoa, echipa patronată de Dan Șucu, acolo unde nu a reușit să se adapteze.