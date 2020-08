Stanciu are Cehia la picioare! Cuvinte de lauda la adresa mijlocasului roman: "Este un star! Pasele lui sunt geniale!" 

Nicusor Stanciu a devenit unul dintre oamenii de baza ai Slaviei Praga.

Mijlocasul de 27 de ani a fost in atentia mai multor cluburi in aceasta vara dupa un sezon excelent facut in tricoul Slaviei. Campioana Romaniei, CFR Cluj s-a aratat interesata de Stanciu, dar si nou-promovata din Premier League, Leeds.

Stanciu a ramas in continuare la Slavia si a inceput noul sezon cu o victorie rasunatoare. Desi nu a inscris, romanul a dat doua pase de gol pentru coechipierii sai.

Evolutia sa si prestatiile solide i-au adus doar cuvinte de lauda, iar ultimele vin chiar din partea fostului selectoner al nationalei Cehiei, dar si fost antrenor al Spartei Praga, rivala Slaviei.

"Nicolae Stanciu este cel mai creativ jucator din campionatul Cehiei! Este un model pentru cum ar trebui sa joace orice fotbalist, este un star. Iar pasele lui sunt geniale", a spus Ivan Hasek.

Cotat la 4.5 milioane de euro conform Transfermarkt, Slavia si-a aratat 'multumirea' catre Stanciu oferindu-i cel mai mare salariu din cadrul clubului. Mijlocasul incaseaza 1.2 milioane de euro pe an.