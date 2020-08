Stanciu e MAGIC! Pasa FANTASTICA de gol in Cehia! Ce a facut in meciul de azi

Nicolae Stanciu are un start perfect de sezon la Slavia.

Contra lui Budejovice, Stanciu a fost in centrul atentiei. Chiar daca n-a marcat, Stanciu s-a remarcat cu o pasa fantastica de gol! In minutul 26, Stanciu a 'vazut' un lob peste toata apararea adversa si l-a lasat pe Tecl singur cu Drobny. Atacantul a marcat, ajutat si de o deviere a unui adversar care s-a aruncat in fata lui! Stanciu a avut o contributie majora si la golul 2, marcat de Boril in minutul 5. Stanciu a executat perfect un corner de pe partea stanga, mingea a fost deviata si l-a gasit singur pe Boril. Slavia a rezolvat partida de la pauza. A fost 3-0 dupa 45 de minute.