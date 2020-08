BREAKING NEWS | NUCLEARA de dupa titlu! CFR ar fi interesata de Balotelli si Stanciu! Anunt SF al patronului Varga dupa al 3-lea titlu in 3 ani

CFR Cluj viseaza pe muzica de Champions League dupa castigarea unui nou campionat!

Patronul Nelutu Varga a dezvaluit in direct la Look Sport ca negociaza cu doi jucatori importanti! Conform surselor postului cu sediul la Cluj, fotbalistii ar fi Nicolae Stanciu si Mario Balotelli!

"Putem intra in grupele Champions League. Noul obiectiv este Champions League, vom aduce jucatori. Vom semna doi jucatori, nu va pot spune numele lor. Unul este unul dintre cei mai mari golgeteri ai Italiei, celalalt este cel care ne-a rapus in playoff-ul Champions League. E posibil sa fie Stanciu. O sa vedeti, va promit ca o sa fie o surpriza. Niciodata nu m-am gandit sa continuam fara Dan Petrescu", a spus Varga la Look Sport.

CFR trebuie sa treaca 4 tururi preliminare pana la grupele Champions League. Patronul Varga pare hotarat sa duca CFR la nivelul urmator si sa caute un nou nume major de care sa-si lege clubul. Scenariul n-ar fi exclus, avand in vedere miscarea pe care a facut-o sezoul trecut pe piata transferurilor cu Julio Baptista. CFR i-a platit peste 400 000 de euro lui Baptista, care n-a reusit insa sa treaca peste problemele medicale care il chinuiau si n-a confirmat la Cluj. Fostului jucator de la Real si Arsenal ii putea urma Essien, insa CFR l-a respins pe ghanezul trecut si el pe la mari cluburi ca Real, Chelsea sau Milan din cauza formei fizice slabe in care se afla!

Mario Balotelli, 29 de ani, a fost in ultimul sezon sub contract cu Brescia. N-a jucat insa decat 19 partide. Balotelli a marat de 5 ori pentru echipa din orasul in care s-a nascut. In cea mai buna perioada a carierei, Balotelli, care are 36 de selectii si 14 goluri in nationala Italiei, a jucat pentru City, Inter sau Milan.