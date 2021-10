Stanciu, absent de la meciul Slaviei! Mijlocașul român s-a accidentat 

Slavia a fost condusă încă din minutul 10, iar în minutul 14, gazdele aveau deja 2-0. Cu toate astea, echipa lui Nicolae Stanciu a reușit să revină, iar în minutul 52, Olayinka a înscris din penalty, pentru ca șapte minute mai târziu Dorley să egaleze.

Mijlocașul român a fost însă marele absent al partidei. Stanciu s-a accidentat în meciul din Conference League, de joi, cu Maccabi Haifa, după cum au anunțat cehii pe site-ul oficial. Clubul nu a oferit mai multe detalii legate de starea fotbalistului român, care a stat pe teren doar 66 de minute în meciul din Israel.

Slavia, start slab de sezon

Campioana Cehiei din ultimele trei sezoane nu are cel mai bun start de sezon, iar după 11 etape se află pe locul 4 în clasament, cu 26 de puncte obținute, la 7 puncte de liderul Plzen, care are și un meci în plus.

Nicolae Stanciu a jucat 16 meciuri în acest sezon în tricoul Slaviei, în toate competițiile, și a reușit să înscrie de patru ori și să ofere trei assist-uri.