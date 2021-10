"Trebuie să fim bărbați!" Discursul realist al lui Nicolae Stanciu după thrillerul de pe pământ german

România e pe locul 4 în Grupa J, cu trei meciuri înainte de finalul preliminariilor. Luni, tricolorii joacă în Ghencea cu Armenia, ÎN DIRECT pe Pro TV și VOYO.

Nicolae Stanciu, unul dintre cei mai valoroși tricolori la Hamburg, a tras concluziile, imediat după meci, pentru Pro TV.

"Din păcate am pierdut, am făcut un meci destul de bun, nu mai e nimic de zis, să stăm să plângem că am fi putut scoate un rezultat de egalitate sau să-l câștigăm, ne gândim la meciul de luni cu Armenia.

Am făcut un efort mare și eu și Răzvan Marin, nu doar noi, ci toată echipa. În prima repriză ne-am închis foarte bine. Trebuie să fim bărbați și să recunoaștem că au fost mai buni.

Când ai jucători în față cu viteză foarte bună, e normal să-i pui în valoare... Dacă eram puțin mai inspirați, am fi putut marca, dar meciul a trecut și trebuie să ne gândim la Armenia și să câștigăm acel meci", a declarat Stanciu, la finalul partidei de la Hamburg.