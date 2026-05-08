GALERIE FOTO Tsitsipas, „băiatul mamii.” La 27 de ani, grecul care a fost număr 3 ATP întreține o situație uluitoare

Tsitsipas, „băiatul mamii.” La 27 de ani, grecul care a fost număr 3 ATP întreține o situație uluitoare Tenis
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Lipsă de profesionalism teribilă în cazul tenismenului grec, Stefanos Tsitsipas, fost număr 3 ATP și câștigător de Turneu al Campionilor.

TAGS:
Stefanos TsitsipasTenis ATPATP MadridATP Masters 1000
Din articol

Stefanos Tsitsipas (27 de ani, 75 ATP) s-a îndepărtat serios de potențialul maxim, arătat prin finala jucată, în 2021, în turneul de la Roland Garros.

Stefanos Tsitsipas, în conflict continuu cu tatăl său, care îi este antrenor

Privind în urmă, momentul pare să fi marcat vârful de performanță atins de grec, până în acest moment, în tenisul mare, Tsitsipas reușind, în acel ultim act de turneu major, să îl conducă pe Novak Djokovic cu 2-0 la seturi. Dezamăgirea uriașă, combinată cu o serie de accidentări și mutări neinspirate pe banca tehnică l-au condus pe Tsitsipas aproape de a se gândi că poate ieși din prima sută mondială, după nici cinci ani de la momentul în care ocupa locul al treilea în ierarhia ATP.

Câștigător al Turneului Campionilor, în 2019, dar și triplu campion al Mastersului de o mie de puncte de la Monte-Carlo, Stefanos Tsitsipas a ajuns din nou în lumina reflectoarelor fără a avea motive bune de răspândit.

Stefanos Tsitsipas

  • Stefanos tsitsipas ao 26 accidentare
×
Tsitsipas, „prezentat oficial” la Genoa CFC, după ce s-a împăcat cu Paula Badosa. Ce se întâmplă cu tenismenul grec
Tsitsipas, „prezentat oficial” la Genoa CFC, după ce s-a împăcat cu Paula Badosa. Ce se întâmplă cu tenismenul grec
Tsitsipas, „prezentat oficial” la Genoa CFC, după ce s-a împăcat cu Paula Badosa. Ce se întâmplă cu tenismenul grec
Tsitsipas, „prezentat oficial” la Genoa CFC, după ce s-a împăcat cu Paula Badosa. Ce se întâmplă cu tenismenul grec
Tsitsipas, „prezentat oficial” la Genoa CFC, după ce s-a împăcat cu Paula Badosa. Ce se întâmplă cu tenismenul grec
Tsitsipas, „prezentat oficial” la Genoa CFC, după ce s-a împăcat cu Paula Badosa. Ce se întâmplă cu tenismenul grec
Tsitsipas, „prezentat oficial” la Genoa CFC, după ce s-a împăcat cu Paula Badosa. Ce se întâmplă cu tenismenul grec
Tsitsipas, „prezentat oficial” la Genoa CFC, după ce s-a împăcat cu Paula Badosa. Ce se întâmplă cu tenismenul grec
Tsitsipas, „prezentat oficial” la Genoa CFC, după ce s-a împăcat cu Paula Badosa. Ce se întâmplă cu tenismenul grec
Tsitsipas, „prezentat oficial” la Genoa CFC, după ce s-a împăcat cu Paula Badosa. Ce se întâmplă cu tenismenul grec
Tsitsipas, „prezentat oficial” la Genoa CFC, după ce s-a împăcat cu Paula Badosa. Ce se întâmplă cu tenismenul grec
Tsitsipas, „prezentat oficial” la Genoa CFC, după ce s-a împăcat cu Paula Badosa. Ce se întâmplă cu tenismenul grec
Tsitsipas, „prezentat oficial” la Genoa CFC, după ce s-a împăcat cu Paula Badosa. Ce se întâmplă cu tenismenul grec
Tsitsipas, „prezentat oficial” la Genoa CFC, după ce s-a împăcat cu Paula Badosa. Ce se întâmplă cu tenismenul grec
ÎNAPOI LA ARTICOL

Mama sa a început să îi ofere indicații tehnice, spre supărarea soțului

După ce a renunțat la serviciile antrenorului Goran Ivanisevic, în urma unei scurte colaborări, Stefanos Tsitsipas a revenit la colaborarea cu tatăl său, Apostolos, însă gestiunea carierei sale pare să fi scăpat de sub control. Mama sa, prezentă la majoritatea meciurilor, a început să îi ofere indicații tehnice, în timpul antrenamentelor, spre supărarea soțului său.

Tennisuptodate informează că Apostolos Tsitsipas i-a cerut soției, Julia Salnikova, „să îl lase în pace” pe Stefanos, în timpul unui antrenament efectuat în capitala Spaniei.

Divergențele nu confirmă însă nici o îmbunătățire a relației dintre Stefanos și tatăl său, Apostolos, pe care l-a numit „malahist,” în timpul unui turneu ATP desfășurat în toamna anului 2022. Totul s-a întâmplat în pauza dintre game-uri, când lumina reflectoarelor s-a stins, însă toți vorbitorii de greacă din loja tenismenului grec au înțeles clar mesajul, auzit inclusiv de mama sa.

Tensiunile continuă chiar și astăzi, între Stefanos și Apostolos. În timpul meciului cu Patrick Kypson, jucat în primul tur la Madrid, Stefanos Tsitsipas a produs o nouă serie de înjurături adresate tatălui său. „Du-te dracului, imbecilule, idiotule, prostule,” s-au numărat printre cuvintele exprimate de Stefanos la adresa tatălui său.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Bolojan și Fritz anunță o alianță PNL–USR împotriva „acțiunii distructive a PSD”: „Nu mai putem accepta blocarea reformelor”
Bolojan și Fritz anunță o alianță PNL–USR împotriva „acțiunii distructive a PSD”: „Nu mai putem accepta blocarea reformelor”
ULTIMELE STIRI
Reghecampf a semnat! Fostul antrenor al FCSB-ului dă cea mai mare lovitură a carierei
Reghecampf a semnat! Fostul antrenor al FCSB-ului dă cea mai mare lovitură a carierei
Răscoală împotriva fostului antrenor de la Inter Milano. Conducerea a luat decizia finală
Răscoală împotriva fostului antrenor de la Inter Milano. Conducerea a luat decizia finală
Amenință că boicotează turnee de mare șlem: Sinner și Sabalenka, în prima linie a scandalului momentului în tenis
Amenință că boicotează turnee de mare șlem: Sinner și Sabalenka, în prima linie a scandalului momentului în tenis
Bayern Munchen pregătește lovitura după eliminarea din Champions League! „Perla” lui Ajax, pe lista bavarezilor
Bayern Munchen pregătește lovitura după eliminarea din Champions League! „Perla” lui Ajax, pe lista bavarezilor
Andrei Vlad i-a băgat în ceață: "Transfer absurd! Unul dintre cele mai mari salarii, dar nu a debutat"
Andrei Vlad i-a băgat în ceață: "Transfer absurd! Unul dintre cele mai mari salarii, dar nu a debutat"
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
A câștigat o avere, acum poate reveni la FCSB: jucătorul dorit de Becali a luat o sumă amețitoare!

A câștigat o avere, acum poate reveni la FCSB: jucătorul dorit de Becali a luat o sumă amețitoare!

Federico Valverde a rupt tăcerea după ce Tchouameni l-a băgat în spital. Ce s-a întâmplat, de fapt, în vestiarul lui Real Madrid

Federico Valverde a rupt tăcerea după ce Tchouameni l-a băgat în spital. Ce s-a întâmplat, de fapt, în vestiarul lui Real Madrid

La Real, ca la spitalul de nebuni! Valverde, băgat în spital de Tchouameni! Detaliile cazului, șocante

La Real, ca la spitalul de nebuni! Valverde, băgat în spital de Tchouameni! Detaliile cazului, șocante

Lovitura carierei? Jucătorul lui FCSB, propus pentru un transfer istoric

Lovitura carierei? Jucătorul lui FCSB, propus pentru un transfer istoric

FCSB, gata să se aleagă cu un fotbalist de 4 milioane de euro! E peste un fost star al Realului!

FCSB, gata să se aleagă cu un fotbalist de 4 milioane de euro! E peste un fost star al Realului!

Imnul Mondialului, interzis minorilor: artista care îl cântă le-a sucit mințile bărbaților din întreaga lume

Imnul Mondialului, interzis minorilor: artista care îl cântă le-a sucit mințile bărbaților din întreaga lume



Recomandarile redactiei
Reghecampf a semnat! Fostul antrenor al FCSB-ului dă cea mai mare lovitură a carierei
Reghecampf a semnat! Fostul antrenor al FCSB-ului dă cea mai mare lovitură a carierei
Andrei Vlad i-a băgat în ceață: "Transfer absurd! Unul dintre cele mai mari salarii, dar nu a debutat"
Andrei Vlad i-a băgat în ceață: "Transfer absurd! Unul dintre cele mai mari salarii, dar nu a debutat"
Răscoală împotriva fostului antrenor de la Inter Milano. Conducerea a luat decizia finală
Răscoală împotriva fostului antrenor de la Inter Milano. Conducerea a luat decizia finală
Bayern Munchen pregătește lovitura după eliminarea din Champions League! „Perla” lui Ajax, pe lista bavarezilor
Bayern Munchen pregătește lovitura după eliminarea din Champions League! „Perla” lui Ajax, pe lista bavarezilor
Fostul jucător de la FCSB, pe lista lui Gică Hagi. Cifrele care l-au convins pe „Rege”
Fostul jucător de la FCSB, pe lista lui Gică Hagi. Cifrele care l-au convins pe „Rege”
Alte subiecte de interes
Stefanos Tsitsipas și-a demis tatăl! Cum au ajuns să se mai înțeleagă
Stefanos Tsitsipas și-a demis tatăl! Cum au ajuns să se mai înțeleagă
Lupta crâncenă pe care o duce un star din WTA: "Mi-au spus că e complicat să-mi continui cariera. Le-am cerut o soluție, orice!". O rivală din circuit e sursa de inspirație: "O femeie cu inimă mare"
Lupta crâncenă pe care o duce un star din WTA: "Mi-au spus că e complicat să-mi continui cariera. Le-am cerut o soluție, orice!". O rivală din circuit e sursa de inspirație: "O femeie cu inimă mare"
Declarat nevinovat de dopaj, Jannik Sinner va ajunge la WADA. Când vine verdictul final
Declarat nevinovat de dopaj, Jannik Sinner va ajunge la WADA. Când vine verdictul final
Darren Cahill nu a stat pe gânduri! Ce a spus despre scandalul de dopaj în care e implicat Jannik Sinner
Darren Cahill nu a stat pe gânduri! Ce a spus despre scandalul de dopaj în care e implicat Jannik Sinner
Sofia Vergara și Paula Badosa „au tăiat curentul” în Spania: imaginea zilei vine de la Madrid
Sofia Vergara și Paula Badosa „au tăiat curentul” în Spania: imaginea zilei vine de la Madrid
„Nu înțeleg!” Reacția categorică a Soranei Cîrstea după scenele SF de la Madrid cu Alexander Zverev
„Nu înțeleg!” Reacția categorică a Soranei Cîrstea după scenele SF de la Madrid cu Alexander Zverev
CITESTE SI
Singurul lider din UE care va merge la parada lui Putin. Lista oficialilor prezenți la Moscova de Ziua Victoriei

stirileprotv Singurul lider din UE care va merge la parada lui Putin. Lista oficialilor prezenți la Moscova de Ziua Victoriei

O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

protv O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

Un român închis pe nedrept în Italia cere 12.000 de euro despăgubiri. A fost arestat în baza „Codului Roșu”

stirileprotv Un român închis pe nedrept în Italia cere 12.000 de euro despăgubiri. A fost arestat în baza „Codului Roșu”

Cum îți poți recupera banii dacă ești lovit de un șofer fără RCA, ori care a dispărut. Există câteva condiții

stirileprotv Cum îți poți recupera banii dacă ești lovit de un șofer fără RCA, ori care a dispărut. Există câteva condiții

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!