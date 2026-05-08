Stefanos Tsitsipas (27 de ani, 75 ATP) s-a îndepărtat serios de potențialul maxim, arătat prin finala jucată, în 2021, în turneul de la Roland Garros.
Stefanos Tsitsipas, în conflict continuu cu tatăl său, care îi este antrenor
Privind în urmă, momentul pare să fi marcat vârful de performanță atins de grec, până în acest moment, în tenisul mare, Tsitsipas reușind, în acel ultim act de turneu major, să îl conducă pe Novak Djokovic cu 2-0 la seturi. Dezamăgirea uriașă, combinată cu o serie de accidentări și mutări neinspirate pe banca tehnică l-au condus pe Tsitsipas aproape de a se gândi că poate ieși din prima sută mondială, după nici cinci ani de la momentul în care ocupa locul al treilea în ierarhia ATP.
Câștigător al Turneului Campionilor, în 2019, dar și triplu campion al Mastersului de o mie de puncte de la Monte-Carlo, Stefanos Tsitsipas a ajuns din nou în lumina reflectoarelor fără a avea motive bune de răspândit.
Mama sa a început să îi ofere indicații tehnice, spre supărarea soțului
După ce a renunțat la serviciile antrenorului Goran Ivanisevic, în urma unei scurte colaborări, Stefanos Tsitsipas a revenit la colaborarea cu tatăl său, Apostolos, însă gestiunea carierei sale pare să fi scăpat de sub control. Mama sa, prezentă la majoritatea meciurilor, a început să îi ofere indicații tehnice, în timpul antrenamentelor, spre supărarea soțului său.
Tennisuptodate informează că Apostolos Tsitsipas i-a cerut soției, Julia Salnikova, „să îl lase în pace” pe Stefanos, în timpul unui antrenament efectuat în capitala Spaniei.
Divergențele nu confirmă însă nici o îmbunătățire a relației dintre Stefanos și tatăl său, Apostolos, pe care l-a numit „malahist,” în timpul unui turneu ATP desfășurat în toamna anului 2022. Totul s-a întâmplat în pauza dintre game-uri, când lumina reflectoarelor s-a stins, însă toți vorbitorii de greacă din loja tenismenului grec au înțeles clar mesajul, auzit inclusiv de mama sa.
Tensiunile continuă chiar și astăzi, între Stefanos și Apostolos. În timpul meciului cu Patrick Kypson, jucat în primul tur la Madrid, Stefanos Tsitsipas a produs o nouă serie de înjurături adresate tatălui său. „Du-te dracului, imbecilule, idiotule, prostule,” s-au numărat printre cuvintele exprimate de Stefanos la adresa tatălui său.