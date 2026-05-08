Stefanos Tsitsipas (27 de ani, 75 ATP) s-a îndepărtat serios de potențialul maxim, arătat prin finala jucată, în 2021, în turneul de la Roland Garros.

Stefanos Tsitsipas, în conflict continuu cu tatăl său, care îi este antrenor

Privind în urmă, momentul pare să fi marcat vârful de performanță atins de grec, până în acest moment, în tenisul mare, Tsitsipas reușind, în acel ultim act de turneu major, să îl conducă pe Novak Djokovic cu 2-0 la seturi. Dezamăgirea uriașă, combinată cu o serie de accidentări și mutări neinspirate pe banca tehnică l-au condus pe Tsitsipas aproape de a se gândi că poate ieși din prima sută mondială, după nici cinci ani de la momentul în care ocupa locul al treilea în ierarhia ATP.

Câștigător al Turneului Campionilor, în 2019, dar și triplu campion al Mastersului de o mie de puncte de la Monte-Carlo, Stefanos Tsitsipas a ajuns din nou în lumina reflectoarelor fără a avea motive bune de răspândit.