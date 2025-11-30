Horațiu Moldovan traversează un coșmar în liga secundă spaniolă, acolo unde spera să prindă minutele necesare pentru a rămâne în vederile echipei naționale. Jurnaliștii de la AS au publicat un material amplu în care descriu declinul goalkeeperului român, titrând sugestiv: "Moldovan: cea mai discretă revenire".



Spaniolii scriu că ascensiunea formidabilă a rivalului său pe post l-a scos complet din joc pe român: "Eclipsat de evoluțiile lui Aarón, portarul împrumutat de Atletico nu găsește la Oviedo locul în care să se așeze în fotbalul spaniol. Ascensiunea spectaculoasă din acest sezon a unui Aarón Escandell, aflat la înălțimea celor mai buni portari din Primera, are și o victimă colaterală: Horațiu Moldovan".



"Nervos și nesigur între buturi"



Deși mutarea pe "Carlos Tartiere" părea o gură de oxigen în vară, facilitată de relația bună dintre antrenorul Veljko Paunovic și oficialii lui Atletico, realitatea din teren a fost alta. Sursa citată notează că românul și-a pierdut șansa încă din pregătiri.



"Nu a avut o misiune ușoară Moldovan, se știa asta, dar realitatea a fost și mai dură. Încă din presezon, românul a fost nervos și nesigur între buturi. În pragul primei etape, nimeni nu se îndoia că Aarón va fi titularul", au notat ibericii.



Singura apariție a lui Moldovan a fost în Cupa Regelui, un eșec usturător cu 2-4 în fața celor de la Ourense, un adversar mult inferior. Deși a apărat un penalty, prestația sa nu a fost suficientă pentru a schimba rezultatul.



Adio, Campionat Mondial?



Cea mai mare îngrijorare pentru Moldovan rămâne impactul asupra carierei internaționale. Jurnaliștii spanioli avertizează că lipsa meciurilor îi anulează șansele de a prinde lotul României pentru turneul final din 2026 (în situația în care România va ajunge acolo).



"Vede cum opțiunile sale de a se stabili în fotbalul spaniol și de a lupta pentru a fi la Mondial dispar treptat. Naționala își joacă biletul pentru turneul din vară în preliminarii, dar Moldovan a pierdut în ultimele luni statutul de titular cu care a aterizat la Oviedo. Inactivitatea sa nu îl ajută să aspire cu adevărat la acest post", a concluzionat publicația spaniolă.



Ieri, Moldovan a revenit pe stadionul lui Atletico Madrid, dar a făcut-o din postura de rezervă, "într-un plan secund discret", departe de promisiunile din momentul transferului.

