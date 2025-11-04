Real Oviedo, cu portarul Horaţiu Moldovan (27 de ani) din nou pe banca de rezerve, a încheiat cu un scor alb, 0-0, partida disputată pe teren propriu cu Osasuna, luni seara, în cadrul etapei a 11-a din La Liga.

Horațiu Moldovan, împrumutat în acest sezon de Atletico Madrid la Real Oviedo, a ajuns astfel la meciul cu numărul 11 din tot atâtea etape din La Liga în care rămâne pe banca de rezerve și la noua echipă.

Ajuns în Spania în ianuarie 2024, când Atletico l-a transferat de la Rapid, deci acum aproape doi ani, goalkeeper-ul naționalei încă nu a debutat în campionatul iberic!

Aaron Escandell, titularul de la Oviedo, este cel mai bun portar din La Liga



Dacă la Atletico Madrid nu a avut nicio șansă în fața lui Jan Oblak, la Oviedo Moldovan este rezerva eternă a lui Aaron Escandell, un portar de 30 de ani care până acum a evoluat mai mult prin diviziile inferioare, fiind practic la primul său sezon ca titular în La Liga.

Din păcate pentru tricolor, Aaron Escandell este în acest moment, conform notelor Sofascore, cel mai bun portar din campionatul Spaniei!

Goalkeeper-ul care a mai jucat la Granada, Cartagena și Las Palmas are o medie a notelor de 7.62 (cea mai mare dintre toți portarii din La Liga), a avut până acum 57 de intervenții salvatoare (cele mai multe dintre toți portarii din La Liga) și 41 de mingi salvate din interiorul careului (din nou cele mai multe dintre toți portarii din La Liga), inclusiv un penalty apărat.

