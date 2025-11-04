VIDEO Va fi un nou sezon de coșmar pentru Horațiu Moldovan! Ce se întâmplă cu portarul lui Oviedo

Tricolorul este de aproape doi ani în La Liga, dar nu a apucat încă să debuteze.

Real Oviedo, cu portarul Horaţiu Moldovan (27 de ani) din nou pe banca de rezerve, a încheiat cu un scor alb, 0-0, partida disputată pe teren propriu cu Osasuna, luni seara, în cadrul etapei a 11-a din La Liga.

Horațiu Moldovan, împrumutat în acest sezon de Atletico Madrid la Real Oviedo, a ajuns astfel la meciul cu numărul 11 din tot atâtea etape din La Liga în care rămâne pe banca de rezerve și la noua echipă.

Ajuns în Spania în ianuarie 2024, când Atletico l-a transferat de la Rapid, deci acum aproape doi ani, goalkeeper-ul naționalei încă nu a debutat în campionatul iberic!

Aaron Escandell, titularul de la Oviedo, este cel mai bun portar din La Liga

Dacă la Atletico Madrid nu a avut nicio șansă în fața lui Jan Oblak, la Oviedo Moldovan este rezerva eternă a lui Aaron Escandell, un portar de 30 de ani care până acum a evoluat mai mult prin diviziile inferioare, fiind practic la primul său sezon ca titular în La Liga.

Din păcate pentru tricolor, Aaron Escandell este în acest moment, conform notelor Sofascore, cel mai bun portar din campionatul Spaniei!

Goalkeeper-ul care a mai jucat la Granada, Cartagena și Las Palmas are o medie a notelor de 7.62 (cea mai mare dintre toți portarii din La Liga), a avut până acum 57 de intervenții salvatoare (cele mai multe dintre toți portarii din La Liga) și 41 de mingi salvate din interiorul careului (din nou cele mai multe dintre toți portarii din La Liga), inclusiv un penalty apărat.

Ce scriau spaniolii la momentul transferului lui Horațiu Moldovan la Oviedo

În iulie, la momentul transferului lui Horațiu Moldovan la Oviedo, publicația locală Killer Asturias scria despre cei doi portari:

"La 27 de ani, Moldovan are o experiență importantă cu echipa națională, iar transferul său face parte din strategia de aducere a unor jucători testați la nivel înalt, care să facă față revenirii clubului în prima divizie.

Adversarul său va fi Aaron Escandell, unul dintre jucătorii decisivi în sezonul în care Oviedo a obținut promovarea. În vârstă de 29 de ani, portarul născut în Valencia a fost titular din prima etapă și și-a câștigat respectul prin intervențiile și constanța de care a dat dovadă.

Moldovan și Escandell vor începe cantonamentul cu același obiectiv: să îl convingă pe antrenor că merită să fie varianta numărul 1. Va fi o mare provocare pentru ambii, mai ales că Paunovic (n.r. - antrenorul principal, sârbul Veljko Paunovic, demis în octombrie și devenit zilele trecute selecționerul Serbiei) are cerințe înalte pentru fiecare poziție, inclusiv pentru cea de portar.

Cei doi au profile diferite, dar sunt la fel de bine pregătiți. Moldovan și Escandell vor oferi unul dintre cele mai interesante dueluri ale verii, iar unul singur va putea fi în poartă la debutul în LaLiga".

