Ce se întâmplă cu Horațiu Moldovan?! Spaniolii au verdictul

Portarul român a jucat primul meci pentru Real Oviedo în Cupa Regelui, într-o partidă cu Ourense, echipă din eșalonul al treilea a Spaniei.
Cu Horațiu Moldovan în poartă, Real Oviedo a pierdut 2-4 după prelungiri și a fost eliminată rușinos din Cupa Spaniei.
Ce spun spaniolii despre situația lui Horațiu Moldovan
Rezerva lui Aaron Escandell până acum, Horațiu Moldovan este cu siguranță nemulțumit de situația sa.
Presa din Spania a remarcat faptul că fostul portar de la Rapid a făcut o partidă bună, reușind să apere și un penalty, dar nu a fost ajutat de echipă de această dată.
Spaniolii au scris despre situația complicată a lui Horațiu Moldovan, care a ales să vină la Real Oviedo pentru a putea deveni titular, după ce la Atletico Madrid a fost rezerva lui Jan Oblak.
„Horațiu Moldovan, portarul lui Atlético de Madrid împrumutat la Real Oviedo, a avut un început de sezon dificil. Românul nu a putut debuta pentru clubul asturian până acum câteva zile, iar prima sa apariție a fost una de uitat. El a debutat pentru Real Oviedo într-un meci din Copa del Rey împotriva lui Orense.
În ciuda rezultatului negativ, portarul român a reușit să apere o lovitură de pedeapsă. Portarul, care a lăsat o impresie și o prestație foarte pozitive la Sassuolo, nu a avut prea mult noroc în ultima vreme, iar în Spania, nici la Atlético, nici la Oviedo, nu a reușit să-și demonstreze calitatea.
Aceasta este o situație complicată pentru portarul lui Atlético Madrid, care a ajuns la Oviedo în speranța că va recâștiga timp de joc. Acest lucru nu s-a materializat și ar putea afecta poziția sa la echipa națională a României.
De fapt, în ultima pauză internațională, antrenorul echipei naționale, Mircea Lucescu, l-a criticat dur pe portarul Horațiu Moldovan, afirmând că acesta a făcut greșeli în meciurile împotriva Canadei și Ciprului”, au scris cei de la Mundo Deportivo.
2,2 milioane de euro este cota lui Horațiu Moldovan, conform site-ului de specialitate TRansfermarkt.com.