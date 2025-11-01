Ce se întâmplă cu Horațiu Moldovan?! Spaniolii au verdictul

Portarul român a jucat primul meci pentru Real Oviedo în Cupa Regelui, într-o partidă cu Ourense, echipă din eșalonul al treilea a Spaniei.

Cu Horațiu Moldovan în poartă, Real Oviedo a pierdut 2-4 după prelungiri și a fost eliminată rușinos din Cupa Spaniei.



Ce spun spaniolii despre situația lui Horațiu Moldovan



Rezerva lui Aaron Escandell până acum, Horațiu Moldovan este cu siguranță nemulțumit de situația sa.

Presa din Spania a remarcat faptul că fostul portar de la Rapid a făcut o partidă bună, reușind să apere și un penalty, dar nu a fost ajutat de echipă de această dată.

Spaniolii au scris despre situația complicată a lui Horațiu Moldovan, care a ales să vină la Real Oviedo pentru a putea deveni titular, după ce la Atletico Madrid a fost rezerva lui Jan Oblak.

