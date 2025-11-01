Ce se întâmplă cu Horațiu Moldovan?! Spaniolii au verdictul

Horațiu Moldovan a debutat în tricoul lui Real Oviedo, într-o înfrângere rușinoasă a formației din La Liga.

Portarul român a jucat primul meci pentru Real Oviedo în Cupa Regelui, într-o partidă cu Ourense, echipă din eșalonul al treilea a Spaniei.

Cu Horațiu Moldovan în poartă, Real Oviedo a pierdut 2-4 după prelungiri și a fost eliminată rușinos din Cupa Spaniei.

Ce spun spaniolii despre situația lui Horațiu Moldovan

Rezerva lui Aaron Escandell până acum, Horațiu Moldovan este cu siguranță nemulțumit de situația sa.

Presa din Spania a remarcat faptul că fostul portar de la Rapid a făcut o partidă bună, reușind să apere și un penalty, dar nu a fost ajutat de echipă de această dată.

Spaniolii au scris despre situația complicată a lui Horațiu Moldovan, care a ales să vină la Real Oviedo pentru a putea deveni titular, după ce la Atletico Madrid a fost rezerva lui Jan Oblak.

„Horațiu Moldovan, portarul lui Atlético de Madrid împrumutat la Real Oviedo, a avut un început de sezon dificil. Românul nu a putut debuta pentru clubul asturian până acum câteva zile, iar prima sa apariție a fost una de uitat. El a debutat pentru Real Oviedo într-un meci din Copa del Rey împotriva lui Orense.

În ciuda rezultatului negativ, portarul român a reușit să apere o lovitură de pedeapsă. Portarul, care a lăsat o impresie și o prestație foarte pozitive la Sassuolo, nu a avut prea mult noroc în ultima vreme, iar în Spania, nici la Atlético, nici la Oviedo, nu a reușit să-și demonstreze calitatea.

Aceasta este o situație complicată pentru portarul lui Atlético Madrid, care a ajuns la Oviedo în speranța că va recâștiga timp de joc. Acest lucru nu s-a materializat și ar putea afecta poziția sa la echipa națională a României.

De fapt, în ultima pauză internațională, antrenorul echipei naționale, Mircea Lucescu, l-a criticat dur pe portarul Horațiu Moldovan, afirmând că acesta a făcut greșeli în meciurile împotriva Canadei și Ciprului”, au scris cei de la Mundo Deportivo.

2,2 milioane de euro este cota lui Horațiu Moldovan, conform site-ului de specialitate TRansfermarkt.com.

Explozie puternică urmată de incendiu &icirc;ntr-un bloc din Timișoara. Un bărbat rănit grav, zeci de persoane evacuate
Reacția spaniolilor după ce Horațiu Moldovan a încasat la debut 4 goluri de la ultimul loc din liga a treia
Horațiu Moldovan a primit patru goluri la debut! Real Oviedo, înfrângere umilitoare în Cupa Spaniei
O nouă șansă pentru Horațiu Moldovan? Real Oviedo și-a numit noul antrenor
Un analist olandez a dat verdictul pentru Dennis Man: ”E bine că s-a accidentat!”
Știe cum a învins-o Dinamo pe CFR Cluj: ”Prin asta a făcut diferența Kopic”
Italienii plâng după Dennis Man, fostul jucător al Parmei, care strălucește în Olanda: "Trăiește un moment de aur"
Victor Pițurcă e impresionat de o echipă din Superligă: ”Au lot bun”
Liverpool - Aston Villa, LIVE pe VOYO de la 22:00. 4 eșecuri consecutive vs. 4 victorii consecutive
"Măiestrie!" Reacția olandezilor după recitalul lui Dennis Man la PSV: assist superb și gol de magician

Dinamo - CFR Cluj 2-1 | Remontada senzațională a echipei lui Kopic! „Câinii” au dat lovitura în ultimele minute

Coman, out: antrenorul care nu-l suportă deloc i-a dat o dublă lovitură

Louis Munteanu, mitraliat după ce a plecat de la interviu: "Plângi unde vrei, dar nu aici!"

Variantă nouă de transfer pentru Denis Alibec, din iarnă: "Mult mai bun acolo! Poate ăsta e locul lui"

Man, aproape de perfecțiune: nota sa, după încă un meci încântător pentru PSV



Un analist olandez a dat verdictul pentru Dennis Man: ”E bine că s-a accidentat!”
Italienii plâng după Dennis Man, fostul jucător al Parmei, care strălucește în Olanda: "Trăiește un moment de aur"
Știe cum a învins-o Dinamo pe CFR Cluj: ”Prin asta a făcut diferența Kopic”
Victor Pițurcă e impresionat de o echipă din Superligă: ”Au lot bun”
Insider în baza piramidei. Cum luptă un antrenor de box să-și facă pugiliștii campioni ai României. Interviu-fulger cu Octavian Stoica "Geolgău"
Probleme pentru Jan Oblak în prima etapă din LaLiga. Ce au scris spaniolii după Villarreal - Atletico Madrid 2-2
Horațiu Moldovan, din nou pe banca de rezerve la Atletico Madrid
Atacantul cu gol marcat la un minut după debutul pentru naționala României, dat dispărut!
Atacantul român urmărit de Mircea Lucescu nu se impune în Spania! A jucat 26 de minute în patru etape
FRF a anunțat costul biletelor pentru meciul cu Lituania! Când vor fi puse în vânzare
Se cred cei mai buni din România, dar nu îi vrea nimeni în Occident. De ce?
stirileprotv Explozie puternică urmată de incendiu într-un bloc din Timișoara. Un bărbat rănit grav, zeci de persoane evacuate

protv Ioana Grama, în ipostaze îndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

stirileprotv Cinci lucruri despre salariul minim. Ce spun datele, ce e negociabil și ce e doar discurs politic

stirileprotv Cele mai spectaculoase ținute de Halloween. Celebritățile au purtat costume inspirate din film și muzică | GALERIE FOTO

