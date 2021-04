Situatie incredibila in fotbalul romanesc! Presa straina anunta ca guvernul de la Budapesta vrea sa mai finanteze o echipa, dupa Sepsi si Csikszereda! Ce rol ar avea Boloni

Neputinta statului roman se vede si in sport, iar de asta profita vecinii, care investesc in dorinta de a-si asuma anumite beneficii.

Investitiile comandate de premierul ungar, Viktor Orban, in echipele din fotbalul romanesc care se afla in zona Transilvaniei pot continua. Sepsi si Csikszereda au reusit rezultate bune in ultimii ani, iar asta incurajeaza oamenii de peste granita pentru a-si continua raspandirea influentei in sportul romanesc, de data asta la Targu Mures, o alta zona cu multi etnici maghiari.



Jurnalistii greci anunta ca Boloni ar putea sa o paraseasca pe Panathinaikos si sa fie parte din urmatorul proiect pe care guvernul maghiar intentioneaza sa-l creeze. "Antrenorul de 68 de ani are toate caracteristicile de care are nevoie pentru a prelua acest club (n.r. la Tg Mures). De la experienta, la etnie. De fapt, daca antrenorul roman accepta aceasta propunere, el va avea un cuvant de spus nu doar ca antrenor, pentru ca va avea si mai multe responsabilitati.

In esenta, va fi chemat sa puna bazele si sa infiinteze o academie maghiara de calitate in aceasta regiune a Romaniei. Cu toate acestea, in prezent nu se stie daca va alege sa plece (n.r. de la Panathinaikos). Nici macar daca se gandeste sa renunte la antrenorat", scriu cei de la trifilara.gr.