Fostul internațional a susținut că Gică Hagi s-a abătut de la principiul anunțat la preluarea echipei naționale, acela de a miza pe fotbaliști care evoluează constant la cluburile lor. Cârțu crede că selecționerul încearcă să îi sprijine pe jucătorii fără minute la echipele de club, printre care se numără Ianis Hagi, Florinel Coman și Dennis Man.

„E o polemică, o întreagă polemică cu folosirea lui Ianis, dacă merită să joace, dacă nu. Nu vreau să intru în asta. În orice caz, la ceea ce arată Cicâldău la momentul ăsta, trebuia să fie preferat.

Acum e și sentimentalismul ăsta de care nu se poate detașa Gică. Eu știu, într-un fel încearcă să-l ajute și pe Ianis, cum o face și cu Florinel Coman sau Man. Sunt jucători care nu joacă la echipele lor, dar sunt ajutați în aceste meciuri. Cu toate că unul dintre criteriile de bază pe care le anunța când a venit la națională e să joace la echipele de club. Nu știu ce să spun. Cicâldău trebuia să intre și aseară...”, a spus Sorin Cârțu la VOYO SPORT LIVE.