Fostul internațional a susținut că Gică Hagi s-a abătut de la principiul anunțat la preluarea echipei naționale, acela de a miza pe fotbaliști care evoluează constant la cluburile lor. Cârțu crede că selecționerul încearcă să îi sprijine pe jucătorii fără minute la echipele de club, printre care se numără Ianis Hagi, Florinel Coman și Dennis Man.
„E o polemică, o întreagă polemică cu folosirea lui Ianis, dacă merită să joace, dacă nu. Nu vreau să intru în asta. În orice caz, la ceea ce arată Cicâldău la momentul ăsta, trebuia să fie preferat.
Acum e și sentimentalismul ăsta de care nu se poate detașa Gică. Eu știu, într-un fel încearcă să-l ajute și pe Ianis, cum o face și cu Florinel Coman sau Man. Sunt jucători care nu joacă la echipele lor, dar sunt ajutați în aceste meciuri. Cu toate că unul dintre criteriile de bază pe care le anunța când a venit la națională e să joace la echipele de club. Nu știu ce să spun. Cicâldău trebuia să intre și aseară...”, a spus Sorin Cârțu la VOYO SPORT LIVE.
România a pierdut la Zenica și merge la barajul de menținere în Liga B
Discuțiile privind alcătuirea primului unsprezece au apărut după înfrângerea suferită marți seară pe arena „Bilino Polje” din Zenica, în Grupa B4 a Ligii Națiunilor. Tricolorii au deschis scorul în minutul 6 prin Daniel Bîrligea, servit de Dennis Man, iar în minutul 35 Ianis Hagi a avut o ocazie din unghi, respinsă de portarul Zlomislic.
Gazdele au egalat în minutul 44 prin Benjamin Tahirovic, în urma unei erori a lui Andrei Rațiu, și au obținut victoria în minutul 83, când Esmir Bajraktarevic a trecut de Radu Drăgușin și a șutat la vinclu. Deși Bîrligea, Corbu și Man au mai avut șanse de gol în partea a doua, tabela a rămas neschimbată.
În urma acestui eșec, România a încheiat grupa pe ultimul loc, cu un bilanț de o victorie (2-1 acasă cu Polonia) și cinci înfrângeri (1-2 și 0-1 cu Suedia, 2-4 și 1-2 cu Bosnia-Herțegovina, respectiv 0-6 în deplasare cu Polonia).
Naționala pregătită de Gică Hagi va disputa în luna martie un baraj în dublă manșă pentru menținerea în Liga B, împotriva unei selecționate clasate pe locul secund în Liga C: Belarus, Cipru, Insulele Feroe sau Estonia.