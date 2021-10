Un junior român a fost convocat la naționala de seniori a Israelului!

Suf Podgoreanu, atacant în vârstă de 19 ani cu dublă cetățenie, română și israeliană, a fost convocat în premieră la naționala de seniori a Israelului, pentru întâlnirile cu Scoția (9 octombrie) și Republica Moldova (12 octombrie) din preliminariile Campionatului Mondial din 2022.

Podgoreanu a fost transferat anul trecut de AS Roma și în această vară a fost împrumutat la Spezia. Cu romanii nu a apucat să debuteze în Serie A, însă a făcut-o în septembrie la Spezia. Atunci, a bifat ultimele 13 minute în victoria din deplasare cu Venezia, scor 2-1.

Goal.com l-a asemănat cu Dzeko

”Seamănă cu Dzeko. Are o tehnică foarte bună şi poate juca uşor atât în 4-2-3-1, cât şi în 4-3-3. Mai mult, în ciuda înălţimii sale, Podgoreanu poate evolua şi în banda stângă”, scriau cei de la goal.com la momentul transferului la AS Roma. Atacantul are o înălțime de 1,93 metri.