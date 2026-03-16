Partida a început în forță. Lorenzo Bilicoc a deschis scorul pentru U Cluj încă din secunda 59, reușind cel mai rapid gol al campionatului. CFR a reacționat imediat, iar Jovo Lukic a egalat trei minute mai târziu, cu o lovitură de cap.

Finalul meciului a fost tensionat. U Cluj a avut un gol anulat în minutul 82, prin Drammeh, însă echipa gazdă a dat lovitura în minutul 90, când Mendy a marcat golul victoriei.

„Umilință” pentru Andrei Gheorghiță: 67 de secunde jucate!

Andrei Gheorghiță a intrat pe teren abia în prelungiri. Fotbalistul de 22 de ani a fost trimis în joc în minutul 90+4, mai exact la 94:35, în locul lui Mendy, autorul golului decisiv. Arbitrul Marian Barbu a fluierat finalul în minutul 95:37, astfel că fostul winger de la FCSB a evoluat doar un minut și șapte secunde.

Transferat de U Cluj după despărțirea de FCSB, Gheorghiță nu a reușit încă să se impună în primul „11”. De la sosirea la formația ardeleană a adunat 14 meciuri, un gol și o pasă decisivă, în 489 de minute jucate.

La FCSB, extrema bifase 15 apariții și un gol, în 673 de minute pe teren. De la transferul la U Cluj, Gheorghiță nu a reușit încă să prindă vreun meci complet.