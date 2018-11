"Bratu lua bani de la mine cu DOUA MAINI!" Rednic isi continua RAZBOIUL cu fostul antrenor de la Dinamo! Ce spune despre revenirea lui Rotariu

Mircea Rednic nu-l iarta pe Florin Bratu, fostul antrenor al lui Dinamo.

Bratu a condus-o pe Dinamo in acest inceput de sezon si a avut rezultate catastrofale. Negoita l-a inlocuit cu Claudiu Niculescu, insa dupa doar doua saptamani l-a numit pe Mircea Rednic.

Apoi a inceput un schimb dur de declaratii intre Rednic si fostul sau elev, Bratu,

"Fac ce vreau cu banii mei, jucatorii au fost fraieri ca nu mi-au luat banii la meciul cu Steaua, au avut prime de 1000 de euro, eu dau mereu bani si nu doar jucatorilor.

Pai Bratu cand era la Rapid lua cu doua maini banii de la mine ca daca era sa astepte prima de la Copos venea dupa doi ani", a spus Rednic pentru PROTV.

Cat despre nationala, Rednic spune ca nu se pune problema ca el sa-i ia locul lui Contra.



"Contra face treaba buna la nationala, mi-a placut ce am vazut la meciul cu Muntenegru. Eu nu am ce sa caut la nationala, m-ati omorat cu nationala, sunt la Dinamo."

Rednic il sfatuieste pe Dorin Rotariu sa ramana in Belgia.

"Rotariu nu are ce sa caute in Romania, nici la noi nici la Steaua, are o gandire sanatoasa. Mi-a fost greu sa il conving sa vina la mine la echipa in Belgia".



"E o prostie ca s-a inchis Arena Nationala, s-au bagat atatia bani si ne ploua acolo, daca se inchide Stefan cel Mare jucam la Saftica, ce sa facem" - Mircea Rednic.