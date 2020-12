"Ronaldo mi-a dat gol din offside, la noi nici n-au tras linia. Am avut penalty cu Barcelona!" Lucescu, TERMINAT de VAR! Declaratii de ultima ora

Lucescu s-a suparat rau dupa 2-2 cu Kolos pe teren propriu!

Antrenorul de 75 de ani i-a reprosat arbitrului mai multe decizii. Cele luate cu VAR l-au scos din sarite. Lucescu a intrat in teren pentru a se certa cu centralul, simtindu-se dezavantajat.

La finalul partidei, Lucescu si-a continuat razboiul cu asistentul virtual. Spune ca Dinamo Kiev a avut de suferit si in Champions League, in partidele cu Barcelona si Juventus.

Romanul si-a criticat si propriii jucatori: "Nu exista titulari si rezerve, toti trebuie sa stie ce au de facut. Cand am facut inlocuirile, am dat totusi doua goluri. Alta e problema. Au tratat partida ca pe ultima a anului. Deciziile au fost proaste, au luat decizii proaste."

Apoi, atentia lui Lucescu a mers aproape exclusiv in directia VAR: "Problema mare la noi e modul in care e interpretat acest VAR. Nu s-a folosit la doua faulturi grosolane in prima repriza. Daca VAR-ul e atat de important, trebuia sa mearga sa vada ce faulturi au fost. In afara de asta, la VAR se vede doar ultima fotografie, cand orice atingere poate fi interpretata ca 'rosu'.

Nu se stie daca a fost intentionat, n-a fost. Se vede doar cand se atinge mana sau piciorul de adversar. Jucatorul nu poate sa stea ca o mumie, incearca sa se echilibreze cumva. Prea multe intreruperi, jucam cate 100 de minute. Nu mai e fotbal! Daca ei nu pot sa ia o decizie in 30 de secunde si o iau in 3 minute... Trebuie sa acceptam decizia arbitrului din teren. Se uita la VAR cand vor".

Lucescu n-a rezistat si le-a amintit jurnalistilor ucraineni de nemultumirile pe care le-a avut in Champions League tot din cauza arbitrului 'invizibil':

"Am patit-o si cu Juventus. A fost si offside si Ronaldo, si fault in careul de 6 metri. Am avut penalty, nici nu s-a uitat la VAR, n-au tras nici macar linie. Le era frica, era 1-0 si puteau sa piarda. Asa e folosit VAR-ul din pacate. La Barcelona, am batut repede o lovitura libera, Pique l-a faultat in careu pe un jucator de-al meu si trebuia sa primim penalty.

Arbitrul a intors faza ca n-a fluierat el inainte sa fie batuta. Nici nu trebuia sa fluiere. Si la nivelul ala e acelasi lucru! Prefer ca arbitrul sa ia decizia in teren, nu s-ar mai face atatea pauze. Am mai avut vreo doua penalty-uri si azi, au mai fost, da!"

Sursa video: Football Hub