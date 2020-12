Lucescu s-a infuriat si a inceput sa tipe in ucraineana! Secundul a continuat sa traduca, HAOS in fata jurnalistilor! Ce s-a intamplat la conferinta de presa

Dinamo Kiev va juca in aceasta seara, contra lui Ferencvaros, in ultima runda a grupelor Champions League.

Miza meciului este prezenta in primavara Europa League, iar in tur scorul dintre cele doua echipe a fost 2-2. Serhiy Rebrov este antrenorul ucrainean al echipei din Ungaria. El a antrenat-o pe Dinamo Kiev in perioada cand Lucescu a fost pe banca lui Sahtior si a reusit sa ii fure lui "Il Luce" 5 trofee.

Dupa ce a raspuns in romana la o intrebare despre antrenorul lui Ferencvaros, jurnalistii l-au mai intrebat ceva tot despre Rebrov. Cand a auzit intrebarea, Mircea Lucescu a izbucnit si a inceput sa vorbeasca in ucraineana. Secundul a continuat sa traduca si s-a creat haos la conferinta de presa.

Dinamo Kiev este pe locul 3 in grupa G din Champions League cu un singur punct. Ferencvaros este pe locul 4 tot cu un singur punct, dar cu un golaveraj mai slab.

Dziś Dynamo Kijów - Ferencvaros. Mecz zadecyduje o grze w #UEL. Jest silny podtekst w postaci Rebrowa, który jako trener sprzątnął Lucescu 5 trofeów. Po kolejnym pytaniu o niego Mircea z dozą irytacjji przeszedł z rumuńskiego na rosyjski. Dobry mecz będziepic.twitter.com/6bZ6jVg5se — Kamil Rogólski (@K_Rogolski) December 8, 2020