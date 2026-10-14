NEWS ALERT Românul triplu golgheter și campion al României cu Oțelul și-a anunțat retragerea

Românul triplu golgheter și campion al României cu Oțelul și-a anunțat retragerea Stranieri Liviu Antal și coregrafia pregătită de fanii lui Zalgiris Vilnius / Foto: Facebook FK Zalgiris Vilnius
SPORT.RO
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Liviu Antal și-a anunțat retragerea din fotbalul profesionist la 37 de ani. Atacantul român a făcut anunțul într-un mesaj video publicat de Zalgiris Vilnius, clubul din Lituania pentru care evoluează în prezent.

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Liviu Antal a dezvăluit că partida de duminică, împotriva celor de la Hegelmann, va fi ultima pe teren propriu. Zalgiris mai are două meciuri până la finalul sezonului, cu Kauno Zalgiris și Banga Gargzdai, iar acestea vor fi ultimele apariții din cariera sa.

„Vreau să vă spun că duminică va fi ultima mea partidă pe teren propriu. Va fi foarte emoționant. Sper să fie mulți oameni pe stadion, aș fi foarte fericit. Mă retrag din fotbalul profesionist, este ultimul meu sezon. Decizia mea este luată 100%, sunt ultimele mele trei partide.

Nu este ușor, dar pot spune că sunt fericit cu tot ce am reușit, cu întreaga mea carieră în fotbal. După mai bine de 20 de ani, acesta este ultimul meu sezon. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că sunt aici. Zalgiris face parte din aventura mea și din viața mea”, a transmis Liviu Antal.

Antal este campion cu Oțelul și de două ori cu Zalgiris

Format la LPS Bihorul Oradea, Antal a evoluat în România pentru Concordia Chiajna, FCM Târgu Mureș, Oțelul Galați și FC Vaslui. Alături de gălățeni, a câștigat titlul în sezonul 2010-2011 și Supercupa României din 2011. A jucat și în Liga Campionilor, în duelurile cu Manchester United, Benfica și Basel.

În sezonul 2013-2014, atacantul a devenit golgheterul Ligii 1, cu 15 goluri pentru FC Vaslui. În total, a câștigat de trei ori titlul de golgheter: în România, în 2014, și în Lituania, în 2018, cu 23 de goluri, respectiv în 2024, cu 20 de goluri.

Cariera sa a inclus și experiențe la Genclerbirligi, Beitar Ierusalim, Hapoel Tel Aviv, Pandurii Târgu Jiu, CFR Cluj, Haladas, Zalaegerszeg, CS Mioveni, UTA Arad și SCM Zalău.

La Zalgiris Vilnius, Antal a cucerit două titluri de campion al Lituaniei, în 2020 și 2024, Cupa Lituaniei în 2018 și Supercupa în 2020. A îmbrăcat o singură dată tricoul echipei naționale a României, în amicalul cu Paraguay din 2011.

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