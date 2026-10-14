Liviu Antal a dezvăluit că partida de duminică, împotriva celor de la Hegelmann, va fi ultima pe teren propriu. Zalgiris mai are două meciuri până la finalul sezonului, cu Kauno Zalgiris și Banga Gargzdai, iar acestea vor fi ultimele apariții din cariera sa.

„Vreau să vă spun că duminică va fi ultima mea partidă pe teren propriu. Va fi foarte emoționant. Sper să fie mulți oameni pe stadion, aș fi foarte fericit. Mă retrag din fotbalul profesionist, este ultimul meu sezon. Decizia mea este luată 100%, sunt ultimele mele trei partide.

Nu este ușor, dar pot spune că sunt fericit cu tot ce am reușit, cu întreaga mea carieră în fotbal. După mai bine de 20 de ani, acesta este ultimul meu sezon. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că sunt aici. Zalgiris face parte din aventura mea și din viața mea”, a transmis Liviu Antal.