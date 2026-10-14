Fotbalistul cu care Gigi Becali a făcut superprofit, gata să revină la FCSB: „E ca un Rolex!”

Andrei Cordea (27 de ani) ar putea reveni la FCSB, după ce a devenit unul dintre jucătorii importanți de la CFR Cluj. FCSB caută un mijlocaș dreapta, iar Cordea ar fi una dintre principalele variante pentru acest post. Șumudică îl consideră un fotbalist valoros, care poate aduce bani clubului printr-o eventuală vânzare.

„L-aș vedea să plece la FCSB dacă Gigi plătește banii, poate să se ducă. Am văzut că este apreciat și de MM, care și-a pus amprenta și pe transferuri. Îl place foarte mult și a făcut o remarcă ieri, când a spus că nu știe un meci în care Cordea să fi jucat prost de când s-a întors în România.

Dacă plătești 1,3 milioane de euro pe Boutoutaou, de ce să nu dai pe Cordea? E un jucător care poate fi revândut încă o dată în zona Golfului, în China. E ca un Rolex, nu-și pierde valoarea”, a declarat Marius Șumudică, pentru Fanatik.

Gigi Becali a făcut profit de peste un milion de euro cu Cordea

Andrei Cordea a ajuns la FCSB în vara anului 2021, de la Academica Clinceni, pentru doar 50.000 de euro. După două sezoane la formația roș-albastră, în care a strâns 95 de meciuri, 16 goluri și 13 pase decisive, fotbalistul a fost vândut la Al-Tai, în Arabia Saudită, pentru 1,31 milioane de euro.