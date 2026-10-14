Fotbalistul cu care Gigi Becali a făcut superprofit, gata să revină la FCSB: „E ca un Rolex!”

Fotbalistul cu care Gigi Becali a făcut superprofit, gata să revină la FCSB: „E ca un Rolex!” Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Se anunță schimbări la FCSB.

TAGS:
andrei cordeaFCSBGigi BecaliCFR ClujMarius Sumudica
Din articol

Andrei Cordea (27 de ani) ar putea reveni la FCSB, după ce a devenit unul dintre jucătorii importanți de la CFR Cluj. FCSB caută un mijlocaș dreapta, iar Cordea ar fi una dintre principalele variante pentru acest post. Șumudică îl consideră un fotbalist valoros, care poate aduce bani clubului printr-o eventuală vânzare.

„L-aș vedea să plece la FCSB dacă Gigi plătește banii, poate să se ducă. Am văzut că este apreciat și de MM, care și-a pus amprenta și pe transferuri. Îl place foarte mult și a făcut o remarcă ieri, când a spus că nu știe un meci în care Cordea să fi jucat prost de când s-a întors în România.

Dacă plătești 1,3 milioane de euro pe Boutoutaou, de ce să nu dai pe Cordea? E un jucător care poate fi revândut încă o dată în zona Golfului, în China. E ca un Rolex, nu-și pierde valoarea”, a declarat Marius Șumudică, pentru Fanatik.

Gigi Becali a făcut profit de peste un milion de euro cu Cordea

Andrei Cordea a ajuns la FCSB în vara anului 2021, de la Academica Clinceni, pentru doar 50.000 de euro. După două sezoane la formația roș-albastră, în care a strâns 95 de meciuri, 16 goluri și 13 pase decisive, fotbalistul a fost vândut la Al-Tai, în Arabia Saudită, pentru 1,31 milioane de euro.

Astfel, Gigi Becali a obținut un profit de aproximativ 1,26 milioane de euro din transferul jucătorului, fără a lua în calcul alte costuri.

Cordea a revenit în România în vara anului 2025, când a semnat cu CFR Cluj. În sezonul 2025-2026, a marcat 13 goluri în 32 de apariții în SuperLiga. În actuala stagiune, are cinci goluri în campionat.

„I-am spus că aici este apreciat, că aici va avea tot ceea ce își dorește de la un antrenor: încrederea. E un jucător vandabil, este un Rolex. Nu își pierde valoarea niciodată, indiferent de situația clubului.

Cordea este pe minus cu 170.000 de euro, pe care nu știu dacă îi va mai recupera. A ales să amâne clubul și să rămână aici, să ducă corabia mai departe. Este un erou pentru mine”, a mai spus Șumudică.

  • Andrei Cordea a evoluat la FCSB între iulie 2021 și august 2023, perioadă în care a câștigat un titlu de campion.
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Alertă aeriană în Tulcea din cauza unei posibile incursiuni de drone. Autoritățile au transmis un mesaj RO-Alert
Alertă aeriană în Tulcea din cauza unei posibile incursiuni de drone. Autoritățile au transmis un mesaj RO-Alert
ARTICOLE PE SUBIECT
Olăroiu, meci mare, diseară, pe VOYO Sport 1: românul caută prima victorie în competiția de 2,5 milioane de dolari
Olăroiu, meci mare, diseară, pe VOYO Sport 1: românul caută prima victorie în competiția de 2,5 milioane de dolari
Finala Campionatului Național de Super Rally va avea loc duminică, la București
Finala Campionatului Național de Super Rally va avea loc duminică, la București
Adrian Ilie a numit echipele care se bat la titlu în Superliga: „Cu siguranță”
Adrian Ilie a numit echipele care se bat la titlu în Superliga: „Cu siguranță”
ULTIMELE STIRI
Românul triplu golgheter și campion al României cu Oțelul și-a anunțat retragerea
Românul triplu golgheter și campion al României cu Oțelul și-a anunțat retragerea
Lamine Yamal i-a dat replica după Galatasaray - Barcelona 1-4: „Acum știe cine sunt?”
Lamine Yamal i-a dat replica după Galatasaray - Barcelona 1-4: „Acum știe cine sunt?”
Strigătul de disperare al lui Răzvan Lucescu: „Ne lipsește! E ceva foarte bizar“
Strigătul de disperare al lui Răzvan Lucescu: „Ne lipsește! E ceva foarte bizar“
Ce rateu! Puștiul-minune din Champions League, refuzat în Serie A. „Ne-au spus că sunt jucători mai buni ca el“
Ce rateu! Puștiul-minune din Champions League, refuzat în Serie A. „Ne-au spus că sunt jucători mai buni ca el“
Românul de 18 ani din MLS care se bate la titlu! A dat golul victoriei la debut și are cifre bune
Românul de 18 ani din MLS care se bate la titlu! A dat golul victoriei la debut și are cifre bune
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Marius Șumudică, aproape să schimbe clubul din SuperLiga?! Varianta surpriză după 0-1 cu FC Argeș

Marius Șumudică, aproape să schimbe clubul din SuperLiga?! Varianta surpriză după 0-1 cu FC Argeș

Antrenor nou pentru FCSB? MM Stoica aruncă bomba: „Fenomenal ce a făcut”

Antrenor nou pentru FCSB? MM Stoica aruncă bomba: „Fenomenal ce a făcut”

Cine este românca abordată de Lamine Yamal: „Iubitul meu mi-a zis să-i scriu”

Cine este românca abordată de Lamine Yamal: „Iubitul meu mi-a zis să-i scriu”

Cristiano Ronaldo, în război și cu Juventus: starul portughez nu îi iartă pe italieni

Cristiano Ronaldo, în război și cu Juventus: starul portughez nu îi iartă pe italieni

Barcelona vinde în Premier League! Manchester United, 60.000.000€ pentru starul lui Hansi Flick

Barcelona vinde în Premier League! Manchester United, 60.000.000€ pentru starul lui Hansi Flick

Marius Baciu a ieșit în față: „Astea m-au dat afară de la FCSB”

Marius Baciu a ieșit în față: „Astea m-au dat afară de la FCSB”



Recomandarile redactiei
Lamine Yamal i-a dat replica după Galatasaray - Barcelona 1-4: „Acum știe cine sunt?”
Lamine Yamal i-a dat replica după Galatasaray - Barcelona 1-4: „Acum știe cine sunt?”
Românul de 18 ani din MLS care se bate la titlu! A dat golul victoriei la debut și are cifre bune
Românul de 18 ani din MLS care se bate la titlu! A dat golul victoriei la debut și are cifre bune
Marius Baciu a taxat decizia lui Laurențiu Reghecampf la FCSB: „Știi care e problema?”
Marius Baciu a taxat decizia lui Laurențiu Reghecampf la FCSB: „Știi care e problema?”
Andrei Rațiu, OUT de la Rayo Vallecano
Andrei Rațiu, OUT de la Rayo Vallecano
Cine este fotbalistul român care a jucat ultimele 10 minute din Atletico Madrid - Manchester United 3-0
Cine este fotbalistul român care a jucat ultimele 10 minute din Atletico Madrid - Manchester United 3-0
Alte subiecte de interes
"M-a sunat!" Un fost jucător de la FCSB a pus mâna pe telefon și l-a contactat pe Gigi Becali: "Mulțumesc din inimă!"
"M-a sunat!" Un fost jucător de la FCSB a pus mâna pe telefon și l-a contactat pe Gigi Becali: "Mulțumesc din inimă!"
Andrei Cordea, gata de revenirea în Europa! Echipa care vrea să îl transfere după retrogradare
Andrei Cordea, gata de revenirea în Europa! Echipa care vrea să îl transfere după retrogradare
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Gigi Becali a reacționat imediat după ce Marius Șumudică a semnat cu Rapid
Gigi Becali a reacționat imediat după ce Marius Șumudică a semnat cu Rapid
CITESTE SI
Bogdan Ivan: PSD nu va reuşi vreodată să îşi regăsească electoratul dacă se va pune bine cu AUR, dacă se va gudura pe lângă el

stirileprotv Bogdan Ivan: PSD nu va reuşi vreodată să îşi regăsească electoratul dacă se va pune bine cu AUR, dacă se va gudura pe lângă el

Mesajul Kievului după ce Trump a cerut schimbarea lui Zelenski. SUA au ajuns să spună că Rusia vrea pace, iar Ucraina război

stirileprotv Mesajul Kievului după ce Trump a cerut schimbarea lui Zelenski. SUA au ajuns să spună că Rusia vrea pace, iar Ucraina război

Un Ferrari vechi de 41 de ani, cu doar 6.800 de kilometri la bord, găsit abandonat într-o grădină. Ce a aflat noul proprietar

stirileprotv Un Ferrari vechi de 41 de ani, cu doar 6.800 de kilometri la bord, găsit abandonat într-o grădină. Ce a aflat noul proprietar

Alertă în Marea Neagră: două nave lovite de drone în apropierea Bulgariei. Una s-a scufundat

stirileprotv Alertă în Marea Neagră: două nave lovite de drone în apropierea Bulgariei. Una s-a scufundat

Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!