GALERIE FOTO „Nu văd asta în tenisul masculin”. Paula Badosa dezvăluie ce o frustrează astăzi, în sport

„Nu văd asta în tenisul masculin”. Paula Badosa dezvăluie ce o frustrează astăzi, în sport Tenis
Alexandru Hațieganu
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Paula Badosa, opinie puternică despre situația momentului, în ATP și WTA.

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Paula Badosa

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Paula Badosa ocupă locul 58 în clasamentul mondial, cu doar trei competiții rămase de jucat în 2026, an în care a adunat, până acum, 27 de victorii în cele 47 de meciuri oficiale disputate.

Fostul număr doi WTA admite, într-un interviu acordat Marca, frustrarea pe care o resimte atunci când vede cât de departe se află de cea mai înaltă clasare a carierei.

Paula Badosa, frustrată de poziția ocupată în clasament, dar încrezătoare că lucrurile „se vor așeza”

„Evident că mă frustrează, dar, în același timp, înțeleg și accept de ce sunt aici, în clasament. E clar că mi-a lipsit constanța, în ultima perioadă, și trebuie să progresez, pas cu pas, urmându-mi propria cale.

Știu, de asemenea, că, în cele din urmă, lucrurile se vor așeza,” a spus, cu încredere, Paula Badosa, potrivit sursei citate.

Badosa crede că WTA are un top 20 mai constant decât ATP-ul, în momentul de față

Badosa și-a continuat răspunsul, oferind o perspectivă interesantă asupra momentului, în tenis. După mulți ani în care s-a auzit că tenisul feminin e inconstant la vârf, spanioloaica a evidențiat că vede o dinamică mai mare, în aceste zile, în tenisul masculin, din punctul de vedere al ierarhiei.

„Realitatea e că tenisul feminin s-a egalizat, în top 20 și top 30 găsim jucătoare de nivel foarte înalt, lucru pe care nu îl văd întâmplându-se în tenisul masculin, pentru că există mai puțină constanță în acel top 20,” a afirmat Paula Badosa, în același interviu.

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Visează la un Grand Slam până în ziua retragerii

Aceeași Paula Badosa a ținut să menționeze că nu va renunța la visul câștigării unui turneu de mare șlem până în ziua retragerii, în ciuda problemelor cronice pe care le acuză, pe fondul unei hernii de disc în zona lombară.

„Chiar dacă mă vei întreba asta la 20, 29 sau 35 de ani, să câștig un turneu de mare șlem va fi obiectivul meu până în ultima zi, pentru că sunt o persoană ambițioasă care are nevoie de obiective mărețe,” a mai spus Paula Badosa.

În finalul interviului, Badosa a transmis că vorbește mult, în aceste zile, cu prietena Sabalenka, la capătul unui sezon pe care bielorusa îl vede ca pe un insucces, în contextul în care nu a reușit să câștige turneu de mare șlem și a pierdut, în consecință, prima poziție în clasamentul mondial.

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