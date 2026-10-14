Strigătul de disperare al lui Răzvan Lucescu: „Ne lipsește! E ceva foarte bizar“

Paula Badosa ocupă locul 58 în clasamentul mondial, cu doar trei competiții rămase de jucat în 2026, an în care a adunat, până acum, 27 de victorii în cele 47 de meciuri oficiale disputate.

Fostul număr doi WTA admite, într-un interviu acordat Marca, frustrarea pe care o resimte atunci când vede cât de departe se află de cea mai înaltă clasare a carierei.

Paula Badosa, frustrată de poziția ocupată în clasament, dar încrezătoare că lucrurile „se vor așeza”

„Evident că mă frustrează, dar, în același timp, înțeleg și accept de ce sunt aici, în clasament. E clar că mi-a lipsit constanța, în ultima perioadă, și trebuie să progresez, pas cu pas, urmându-mi propria cale.

Știu, de asemenea, că, în cele din urmă, lucrurile se vor așeza,” a spus, cu încredere, Paula Badosa, potrivit sursei citate.

Badosa crede că WTA are un top 20 mai constant decât ATP-ul, în momentul de față

Badosa și-a continuat răspunsul, oferind o perspectivă interesantă asupra momentului, în tenis. După mulți ani în care s-a auzit că tenisul feminin e inconstant la vârf, spanioloaica a evidențiat că vede o dinamică mai mare, în aceste zile, în tenisul masculin, din punctul de vedere al ierarhiei.

„Realitatea e că tenisul feminin s-a egalizat, în top 20 și top 30 găsim jucătoare de nivel foarte înalt, lucru pe care nu îl văd întâmplându-se în tenisul masculin, pentru că există mai puțină constanță în acel top 20,” a afirmat Paula Badosa, în același interviu.