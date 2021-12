Un român a fost convocat la naționala Italiei! A debutat cu gol, joacă la un club de Liga Campionilor și are propriile metode de pregătire

Andrei Racu, fundaș central în vârstă de 14 ani de la Atalanta, a fost convocat în aceste zile la naționala Under 15 a Italiei pentru ”Torneo di Natale”, tradiționala competiție de Crăciun organizată la centrul sportiv Novarello.

Fratele său este și el fotbalist

Puștiul de origine română provine dintr-o familie din Bacău și s-a născut în Padova, unde a început fotbalul. De aici s-a transferat în această vară la Atalanta, grupare obișnuită în ultimul timp cu grupele Ligii Campionilor.

La Padova Primavera joacă în acest sezon fratele mai mare al lui Andrei, Alexandru (17 ani), fundaș central și el.

”Am ales Atalanta pentru că ni s-a prezentat un proiect centrat pe Andrei”

Contactat de www.sport.ro, Marius Racu, tatăl lui Andrei, a povestit cum a ajuns tânărul fotbalist la Atalanta: ”El a început fotbalul la Padova, iar în vară a mai fost căutat de Juventus, Roma și Inter Milano.

Am ales însă Atalanta atât din motive logistice, având în vedere că de acasă ajungem la Bergamo destul de repede, cât și din motive fotbalistice, pentru că ni s-a prezentat un proiect centrat pe Andrei. Am ales bine, echipa sa este pe primul loc în campionatul Under 15, peste AC Milan, Inter sau Udinese, de exemplu”.



Are 1,89 metri înălțime la cei 14 ani ai săi

La naționala Italiei, unde lotul a fost împărțit în patru echipe pentru ”Torneo di Natale” din aceste zile, Andrei a și marcat un gol la primul meci.

”Nu m-a surprins convocarea lui la națională, pentru că numele lui Andrei era de ceva timp în circuit. În partida de debut a și înscris după un corner, nu cu capul (n.r. - are o înălțime de 1,89 metri la cei 14 ani ai săi), ci cu piciorul.

Este dreptaci, dar își folosește bine ambele picioare, așa că poate juca apărător central în sistemul cu patru fundași atât în dreapta, cât și în stânga”, a mai explicat tatăl jucătorului de la Atalanta.

”Face de trei-patru ori pe săptămână un duș rece”

”Chiar dacă este născut aici, în Italia, Andrei știe multe despre România și despre naționala României, i-am povestit despre momentele minunate de la Mondialul din 1994 și sunt convins că i-ar plăcea să evolueze pentru România.

Deocamdată ne vedem de treabă aici și așteptăm acțiunea din luna ianuarie, când Italia Under 15 va avea și primul meci internațional, cu Kosovo.

Andrei are propriile metode de pregătire, fizică și psihică. Face de trei-patru ori pe săptămână un duș rece și a citit de două ori biografia lui Ibrahimovic, ca să dau două exemple”, ne-a mai declarat Marius Racu.