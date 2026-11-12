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Tânărul mijlocaș a ajuns la Leyton Orient în această toamnă, după ce a mai evoluat la mai multe echipe din Republica Moldova, inclusiv Petrocub Hîncești, cu care a câștigat titlul de campion în sezonul 2025-2026.

Păscăluță a fost titular în 2-4 cu Barnet din EFL Trophy, a dat pasa decisivă la golul de 1-1 din minutul 43 și a fost schimbat în minutul 66, precizează MoldFootball.

Mijlocașul central Cristian Păscăluță (21 de ani împliniți în septembrie), fotbalist cu cetățenie română care evoluează pentru naționala de tineret a Moldovei (este născut în Chișinău), a debutat pentru Leyton Orient, grupare de tradiție din Anglia, fondată în 1881, și care evoluează în League One.

Refuzat de FC Brașov, a devenit campion în Moldova și s-a transferat în Anglia

Interesant este că în ianuarie - februarie 2023 Păscăluță a fost foarte proape de un tranfer în România, la FC Brașov, pe atunci în Liga 2.

Transferul era ca și parafat, conform declarațiilor antrenorului lui FC Brașov din acea perioadă, Dan Alexa, însă totul a picat după ce oficialii clubului brașovean au avut ”revelația” că fotbalistul de peste Prut nu poate fi folosit ca jucător ”Under” în campionatul României.

”Păscăluță este un real talent, peste media celor de vârsta sa! Are maturitate în joc și încă mai poate crește, astfel că va rămâne la Brașov”, spunea Dan Alexa la sfârșitul lui ianuarie 2023.

Moldoveanul a fost luat și în cantonamentul din Antalya, unde a impresionat, însă în februarie, chiar înaintea începerii campionatului, Alexa a revenit cu o altă declarație despre mijlocaș, conform Monitorul Expres:

”Chiar îmi pare rău, pentru că Păscăluță este un jucător de mare viitor. Din păcate nu puteam să-l folosim în campionat ca jucător «Under», astfel că el a plecat acasă”.

Păscăluță avea atunci 17 ani și deja debutase în prima ligă a Moldovei, la Dacia Buiucani, după ce-și făcuse o parte din juniorat la Lokomotiv Moscova.