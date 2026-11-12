FOTO ȘI VIDEO Românul refuzat în țară a debutat cu pasă de gol la Leyton Orient: ”Nu puteam să-l folosim ca Under, așa că a plecat acasă”!

Românul refuzat în țară a debutat cu pasă de gol la Leyton Orient: ”Nu puteam să-l folosim ca Under, așa că a plecat acasă”! Stranieri
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Echipă de tradiție în fotbalul englez, Leyton Orient s-a înființat în anul 1881.

TAGS:
Cristian PăscăluțăLeyton OrientFC BrasovDan AlexaMoldova
Din articol
  • Pascaluta leyton orient
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Mijlocașul central Cristian Păscăluță (21 de ani împliniți în septembrie), fotbalist cu cetățenie română care evoluează pentru naționala de tineret a Moldovei (este născut în Chișinău), a debutat pentru Leyton Orient, grupare de tradiție din Anglia, fondată în 1881, și care evoluează în League One.

Cristian Păscăluță, titular la debutul pentru Leyton Orient

Păscăluță a fost titular în 2-4 cu Barnet din EFL Trophy, a dat pasa decisivă la golul de 1-1 din minutul 43 și a fost schimbat în minutul 66, precizează MoldFootball.

Tânărul mijlocaș a ajuns la Leyton Orient în această toamnă, după ce a mai evoluat la mai multe echipe din Republica Moldova, inclusiv Petrocub Hîncești, cu care a câștigat titlul de campion în sezonul 2025-2026.

Refuzat de FC Brașov, a devenit campion în Moldova și s-a transferat în Anglia

Interesant este că în ianuarie - februarie 2023 Păscăluță a fost foarte proape de un tranfer în România, la FC Brașov, pe atunci în Liga 2.

Transferul era ca și parafat, conform declarațiilor antrenorului lui FC Brașov din acea perioadă, Dan Alexa, însă totul a picat după ce oficialii clubului brașovean au avut ”revelația” că fotbalistul de peste Prut nu poate fi folosit ca jucător ”Under” în campionatul României.

”Păscăluță este un real talent, peste media celor de vârsta sa! Are maturitate în joc și încă mai poate crește, astfel că va rămâne la Brașov”, spunea Dan Alexa la sfârșitul lui ianuarie 2023.

Moldoveanul a fost luat și în cantonamentul din Antalya, unde a impresionat, însă în februarie, chiar înaintea începerii campionatului, Alexa a revenit cu o altă declarație despre mijlocaș, conform Monitorul Expres:

”Chiar îmi pare rău, pentru că Păscăluță este un jucător de mare viitor. Din păcate nu puteam să-l folosim în campionat ca jucător «Under», astfel că el a plecat acasă”.

Păscăluță avea atunci 17 ani și deja debutase în prima ligă a Moldovei, la Dacia Buiucani, după ce-și făcuse o parte din juniorat la Lokomotiv Moscova.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Cele patru componente ale mașinii care necesită înlocuire după 50.000 de kilometri. Mulți șoferi uită de ele
Cele patru componente ale mașinii care necesită înlocuire după 50.000 de kilometri. Mulți șoferi uită de ele
ARTICOLE PE SUBIECT
”FRF nu l-a contactat niciodată”! Luca Moisă, fotbalistul român de Mondial din naționala SUA: ”Eu sunt fericit să evoluez pentru USA”
”FRF nu l-a contactat niciodată”! Luca Moisă, fotbalistul român de Mondial din naționala SUA: ”Eu sunt fericit să evoluez pentru USA”
ULTIMELE STIRI
Edi Iordănescu, antrenor în Anglia? Dezvăluirea făcută de Sky Sports
Edi Iordănescu, antrenor în Anglia? Dezvăluirea făcută de Sky Sports
Ce avere are Monica Iagăr, fostă mare atletă, președinte la CS Dinamo, în prezent deputat AUR
Ce avere are Monica Iagăr, fostă mare atletă, președinte la CS Dinamo, în prezent deputat AUR
Noi detalii tulburătoare despre moartea lui Robert Enke: „Lara, vine tati”
Noi detalii tulburătoare despre moartea lui Robert Enke: „Lara, vine tati”
Câștigi și pleci acasă, eliminată! „Prostia” pe care Cori Gauff (4 WTA) nu o mai suportă în tenis
Câștigi și pleci acasă, eliminată! „Prostia” pe care Cori Gauff (4 WTA) nu o mai suportă în tenis
Panică la FCSB! Atacantul lui Gigi Becali a părăsit antrenamentul după ce a acuzat probleme medicale
Panică la FCSB! Atacantul lui Gigi Becali a părăsit antrenamentul după ce a acuzat probleme medicale
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE

Tony Strata, la FCSB? Gigi Becali a făcut anunțul în direct

Tony Strata, la FCSB? Gigi Becali a făcut anunțul în direct

FCSB, victorie la masa verde după decizia Comisiei! Cum se schimbă clasamentul

FCSB, victorie la masa verde după decizia Comisiei! Cum se schimbă clasamentul

Cristiano Ronaldo a ales la ce echipă va evolua în sezonul următor

Cristiano Ronaldo a ales la ce echipă va evolua în sezonul următor

Reacție vehementă după valul de demiteri de la FCSB: ”Între mine și MM, relația este acum zero!”

Reacție vehementă după valul de demiteri de la FCSB: ”Între mine și MM, relația este acum zero!”

FCSB a dat o dublă lovitură: „E clar că e un mare plus / Nota 10”

FCSB a dat o dublă lovitură: „E clar că e un mare plus / Nota 10”

Ce a făcut România U19 în meciul cu Italia, din preliminariile EURO 2027

Ce a făcut România U19 în meciul cu Italia, din preliminariile EURO 2027


Recomandarile redactiei
Edi Iordănescu, antrenor în Anglia? Dezvăluirea făcută de Sky Sports
Edi Iordănescu, antrenor în Anglia? Dezvăluirea făcută de Sky Sports
Ce avere are Monica Iagăr, fostă mare atletă, președinte la CS Dinamo, în prezent deputat AUR
Ce avere are Monica Iagăr, fostă mare atletă, președinte la CS Dinamo, în prezent deputat AUR
Panică la FCSB! Atacantul lui Gigi Becali a părăsit antrenamentul după ce a acuzat probleme medicale
Panică la FCSB! Atacantul lui Gigi Becali a părăsit antrenamentul după ce a acuzat probleme medicale
Noi detalii tulburătoare despre moartea lui Robert Enke: „Lara, vine tati”
Noi detalii tulburătoare despre moartea lui Robert Enke: „Lara, vine tati”
Câștigi și pleci acasă, eliminată! „Prostia” pe care Cori Gauff (4 WTA) nu o mai suportă în tenis
Câștigi și pleci acasă, eliminată! „Prostia” pe care Cori Gauff (4 WTA) nu o mai suportă în tenis
Alte subiecte de interes
Brașoave! De la ”este un real talent, va rămâne la echipă” la ”nu putem să-l folosim ca Under, așa că a plecat acasă”
Brașoave! De la ”este un real talent, va rămâne la echipă” la ”nu putem să-l folosim ca Under, așa că a plecat acasă”
Nebunie în Cupa Angliei! Portarul care aparține de Tottenham a marcat la ultima fază
Nebunie în Cupa Angliei! Portarul care aparține de Tottenham a marcat la ultima fază
Meci întrerupt în Anglia după ce suporterii s-au așezat pe teren pentru ca jocul să nu mai continue!
Meci întrerupt în Anglia după ce suporterii s-au așezat pe teren pentru ca jocul să nu mai continue!
Mugurel Buga a semnat: ”Bine ai venit acasă!”
Mugurel Buga a semnat: ”Bine ai venit acasă!”
Denis Alibec a semnat cu Muaither SC și va fi antrenat în Qatar de fostul principal al lui FC Brașov și... Atletico Madrid!
Denis Alibec a semnat cu Muaither SC și va fi antrenat în Qatar de fostul principal al lui FC Brașov și... Atletico Madrid!
Dan Alexa a numit ”cel mai bun jucător din Superligă”: ”Mircea Lucescu îl va chema la națională”
Dan Alexa a numit ”cel mai bun jucător din Superligă”: ”Mircea Lucescu îl va chema la națională”
CITESTE SI
Cele patru componente ale mașinii care necesită înlocuire după 50.000 de kilometri. Mulți șoferi uită de ele

stirileprotvCele patru componente ale mașinii care necesită înlocuire după 50.000 de kilometri. Mulți șoferi uită de ele

Cele 3 metode prin care unii medici de la Spitalul Pantelimon grăbeau moartea unor pacienți. Acuzațiile procurorilor

stirileprotvCele 3 metode prin care unii medici de la Spitalul Pantelimon grăbeau moartea unor pacienți. Acuzațiile procurorilor

Încă un actor rupe colaborarea cu TNB, după scandalul Felix Alexa: „Util sau nu, mic sau mare, e singurul pas concret”

stirileprotvÎncă un actor rupe colaborarea cu TNB, după scandalul Felix Alexa: „Util sau nu, mic sau mare, e singurul pas concret”

Cetățean de onoare la 19 ani. Ruben Găitan a salvat de la sinucidere un bărbat, în timp ce alți tineri doar filmau

stirileprotvCetățean de onoare la 19 ani. Ruben Găitan a salvat de la sinucidere un bărbat, în timp ce alți tineri doar filmau

Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!