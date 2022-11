Nume interesant pentru Liga 1 în urmă cu câteva sezoane, Yasin Hamed (23 de ani) evoluează din 2020 în Ungaria. Născut în Salonta din tată sudanez, care s-a stabilit la noi în țară ca student după 1990, și mamă româncă, Yasin s-a format la clubul local Liberty, a avut apariții la naționalele Under 18 și Under 19 ale României și, de la vârsta de 20 de ani, evoluează pentru reprezentativa Sudanului, cu care a participat inclusiv la ultima ediție a Cupei Africii pe Națiuni.

Fostul fotbalist de la ASA Târgu Mureș (debut în Liga 1 la 16 ani), Pandurii Târgu Jiu (marcator în Liga 1 la 17 ani), CFR Cluj (fără minute însă la prima echipă) sau Sepsi Sfântu Gheorghe (51 de meciuri în campionat și cupă) joacă acum la Bekescsaba, în NB II, unde este împrumutat de la Nyiregyhaza Spartacus și unde, în ultimele cinci meciuri (patru în campionat și unul în cupă), a înscris cinci goluri. De curând, Yasin Hamed a obținut și a treia cetățenie, cea maghiară.

Salut, Yasin! Te știam mijlocaș defensiv la juniori, acum văd că joci atacant și că ești golgheter la Bekescsaba...

Salut, da, așa e, evoluam pe postul de mijlocaș central defensiv, apoi la Târgu Mureș am început să urc mijlocaș lateral, apoi în atac.

Aici, la Bekescsaba, joc extremă și vârf împins, dar nu e postul meu... Joc ce mi se cere, mă simt foarte bine, sunt în formă și sper să dau același randament în continuare.

Coleg la naționala României cu Vlad Dragomir sau Mățan

Povestește-mi puțin despre junioratul tău, știu că mai întâi ai participat la Tărlungeni la o selecție pentru generația născută în 1999 și apoi ai ajuns să și joci în naționala de juniori a României.

Chiar îmi amintesc foarte bine de acțiunea de la Tărlungeni, de acolo am prins și naționala antrenată de Adrian Boingiu.

Am jucat în mai multe turnee și meciuri amicale, în Italia, Danemarca, Israel, am și dat niște goluri, era o generație bună, cu Vlad Dragomir, Mățan și ceilalți. Eu am jucat împreună cu ei la selecționatele Under 18 și Under 19.

Yasin Hamed, ca Nana Falemi: născut în România, dar prezent la Cupa Africii

La seniori însă ai ales Sudanul, ești un fel de Nana Falemi, și el născut în România dar internațional camerunez prezent inclusiv la Cupa Africii. Până la prima convocare mai fuseseși în Sudan?

Nu, prima convocare a însemnat și prima dată când am ajuns în Sudan. Am deja multe amintiri frumoase de la competiții.

Înainte de Cupa Africii pe Națiuni, am participat cu naționala la FIFA Arab Cup din Qatar, un fel de pregătire a gazdelor pentru Campionatul Mondial. Ce am văzut acolo... Nu credeam că este posibil așa ceva, chiar nu-mi venea să cred privind bazele de antrenament făcute pentru Mondial, terenurile, hotelurile...

Însă și la Cupa Africii, care s-a jucat în Camerun, am rămas impresionat. Mă așteptam ca, fiind vorba de Africa, lucrurile și organizarea să scârțâie, însă nu a fost absolut deloc așa. Condițiile au fost excelente, de exemplu am stat într-un hotel nou, construit special pentru competiție, pe scurt mi-a plăcut mult totul.

Ai jucat în toate cele trei meciuri din grupă la Cupa Africii de la începutul anului, inclusiv în cel cu Egiptul lui Mo Salah, unul dintre cei mai în vogă jucători ai momentului...

I-am și luat tricoul lui Salah la final, iar după meciul cu Nigeria am făcut schimbul de tricouri cu Iheanacho, atacantul lui Leicester. Dar cel mai drag tricou primit l-am pierdut, și acum sunt supărat!

Tricoul pierdut al lui Hakimi: ”Și acum mă întreb pe unde o fi ajuns”

Ce s-a întâmplat?

Jucam în preliminariile pentru Campionatul Mondial cu Marocul și am făcut la sfârșit schimbul de tricouri cu Hakimi. Ne-am întors din Maroc și nu știu ce s-a întâmplat cu bagajul, dacă l-au furat sau nu, cert este că s-a pierdut.

Aveam tot acolo, dar nu de ghetele mele îmi păsa, și acum mă întreb pe unde o fi ajuns tricoul cu Hakimi. Am tot încercat să-mi recuperez bagajul, am dat nu știu câte telefoane, degeaba însă!

După Cupa Africii, unde ai jucat titular în primele două partide, nu ai mai fost însă convocat deloc!

Am avut o perioadă mai rea la începutul anului la echipa de club, practic nu prea mai jucam, din acest motiv am și vrut să plec.

Am avut în vară mai multe oferte din prima ligă din Ungaria și o variantă din România, dar clubul Nyiregyhaza a cerut bani pe mine, eu deja semnasem prelungirea contractului, așa că am acceptat să mă cedeze sub formă de împrumut aici, la Bekescsaba, ca să joc. Totul e bine, sunt și aproape de casă, în 25 de minute ajung cu mașina în România.

Cum a ratat transferul la Sheriff Tiraspol, deși făcuse vizita medicală

Totuși, transferul tău în 2020 în liga a doua din Ungaria a fost unul surprinzător, pentru că veneai după patru sezoane bune în Liga 1 de la noi. De ce ai preferat această variantă?

Este o poveste mai lungă ce s-a întâmplat în acea vară. Atunci am amânat prelungirea cu Sepsi, pentru că aveam ofertă de la Debrecen și apoi a mai venit o ofertă clară, de la Sheriff Tiraspol.

Am refuzat Debrecen și am mers în Moldova, am făcut și vizita medicală, totul părea OK, vorbisem deja și cu antrenorul de acolo, un croat pe care l-am regăsit apoi în Ungaria (n.r. - Zoran Zekic), aveam hârtie de la Sepsi și începusem antrenamentele la Sheriff, cu grijă să nu mă accidentez. După o săptămână nu știu ce s-a întâmplat, au fost probleme cu impresarul și a picat totul.

Din păcate, atunci am făcut niște alegeri greșite, refuzasem Debrecen, Sheriff picase, rămăsesem și fără Sepsi și m-am trezit pe dinafară. Nu mai doream să mă întorc în România dar, pe de altă parte, era deja târziu, așa am ajuns să semnez cu Nyiregyhaza.

Cu ei mai am contract încă un sezon, dar eu sper să plec din vară, după ce se termină împrumutul la Bekescsaba, mai ales că pot spune că sunt bine văzut aici în Ungaria, sunt căutat de echipe din prima ligă și cred că mai am destule goluri de marcat în campionat.

Ultimele 5 meciuri ale lui Yasin Hamed la Bekescsaba

19.10.2022 4-1 (d) cu Nagykanizsa (Magyar Kupa): 1 gol

22.10.2022 4-3 (a) cu Nyiregyhaza (NB II): 2 goluri

30.10.2022 1-4 (d) cu Gyori ETO (NB II) -

06.11.2022 2-2 (a) cu Szombathely Haladas (NB II): 1 gol

09.11.2022 2-2 (d) cu Siofok (NB II): 1 gol (în minutul 90 - video)

* În total, în acest sezon (campionat și cupă) are 7 goluri și 4 pase de gol în 18 meciuri jucate

Yasin Hamed la naționalele de juniori Under 18 și Under 19 ale României

* 5 meciuri (2 ca titular) / 2 goluri la U18 (2017)

* 2 meciuri (niciunul ca titular) la U19 (2017)

* A înscris în meciurile amicale România - Grecia (Pella) 4-0 și România - Israel 5-2

Yasin Hamed la naționala de seniori a Sudanului

* 10 selecții (2019-2022)

* A evoluat la FIFA Arab Cup din 2021 și la Cupa Africii pe Națiuni din 2021 (desfășurată în 2022), fiind titular în două dintre cele trei meciuri pe care le-a jucat în faza grupelor (Sudan a terminat pe locul 3 în grupă, sub Nigeria și Egipt, dar peste Guineea-Bissau)

