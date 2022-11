”Seb Drozd wins it for Millwall”, astfel prezintă contul oficial de Twitter al clubului din Championship una dintre performanțele puștiului născut în Londra din părinți români. Om de bază la formația Under 21 și deja luat la antrenamentele primei echipe de către managerul Gary Rowett (”Băieții de la U21 sunt foarte competitivi, sunt destul de mulți care luptă să ajungă la echipa mare”, explica recent fostul fotbalist din Premier League pentru South London Press), Sebastian Drozd a acceptat dialogul cu sport.ro.

”M-am născut în Londra, mama este din Suceava, iar tatăl din Maramureș. Înainte de pandemie, ajungeam în România în fiecare an, la bunici.

Fotbalul l-am început la vârsta de șase ani, la o echipă mică de aici, din Sunday League (n.r. - campionatele de amatori din Anglia în care meciurile se joacă duminică).

Sunday League, Isthmian League și, acum, Championship

Debutul la seniori l-am avut la 17 ani, pentru Uxbridge (n.r. - Uxbridge FC, club înființat în anul 1871 care evoluează în Isthmian League South Central Division, echivalentul diviziei a opta din Insulă).

Am vrut însă să joc fotbal profesionist, a existat anul trecut interes față de mine inclusiv din partea lui Chelsea, am și jucat acolo un meci.

Însă am ales în cele din urmă Millwall, care mi-a oferit apoi contract de profesionist”, a explicat pentru sport.ro Sebastian, aflat la al doilea său sezon pentru gruparea din Championship, liga a doua a fotbalului englez.

11 meciuri, 3 goluri și 3 pase de gol pentru Seb Drozd la Millwall Under 21

Puștiul care a evoluat cel mai mult pe postul de extremă dreapta este acum folosit ca ”second striker”, conform celor spuse de el:

”Joc second striker pentru că s-a schimbat sistemul la echipă, am deja trei goluri și trei assist-uri în unsprezece meciuri oficiale din acest sezon.

Am făcut și mai multe antrenamente cu seniorii, eu mă văd pregătit să și joc în Championship”.

Millwall, echipa cu cei mai violenți suporteri din Anglia? ”S-au mai schimbat lucrurile”

Millwall este echipa devenită celebră pentru suporterii ei, considerați a fi cei mai violenți din Anglia.

”S-au mai schimbat lucrurile, acum nu mai există violența de altădată. În plus, la meciurile noastre de la Under 21 vin poate în jur de o sută de fani”, a explicat Drozd pentru sport.ro.

Sebastian Drozd și compania, cea mai ofensivă echipă din campionatul Under 21

Dacă seniorii se află undeva pe la mijlocul clasamentului în Championship, tineretul ocupă locul al doilea într-una dintre grupele campionatului Under 21.

În plus, Millwall Under 21 este cea mai ofensivă echipă a competiției, cu o medie de aproape 3 goluri pe meci după mai multe victorii la scor în acest sezon, ca 4-1 cu Charlton Athletic (meci în care Drozd a semnat un gol și două pase de gol) sau, în ultimele două etape, 5-0 cu Cardiff City și 4-1 cu Colchester.

Another game ???? another win Rewatch the full match on #Millwall TV+... — Millwall FC (@MillwallFC) September 21, 2022

Naționala României? ”Nu am fost contactat de nimeni până acum”

”Dintre românii care joacă în Anglia, îi cunosc pe Cătălin Cîrjan (n.r. - aflat în lotul lui Arsenal) și pe Bogdan Marian (n.r. - portarul reprofilat jucător de câmp din lotul lui Watford).

Mi-ar plăcea să fiu luat în considerare pentru naționalele României, dar nu am fost contactat de nimeni până acum”, a încheiat Seb Drozd dialogul cu sport.ro.

Foto și video: Millwall FC, Uxbridge FC, arhiva personală